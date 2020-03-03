Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке по итогам торгов повысились на 1,99 доллара и составили 46,75 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Цена на нефть Brent выросла на 0,5%

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Армия и оружие

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Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

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СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
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Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность

Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.
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"Яндекс" запустил в полноценную коммерческую эксплуатацию свою социальную сеть "Аура" и сделал это на удивление тихо, без объявления, таким образом, чтобы об изменениях могли узнать только текущие пользователи сервиса.
Вести.Ru 02:07
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Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Тульская служба новостей 01:17
Происшествия

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение

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Букмекеры оценили шансы группы Little Big на победу на Евровидении

Букмекеры оценили шансы группы от России Little Big на победу на Евровидении в десять процентов.
ФАН вчера в 08:25
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика

В РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России

Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.
Дождь вчера в 14:15
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
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Многие посчитали, что женщина использовала фильтры и обработала кадры, чтобы выглядеть как можно привлекательнее.
Kleo.ru вчера в 06:59
Экономика

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Сбербанк уступил первое место в списке сильнейших банковских брендов

Сбербанк уступил первенство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира.
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Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone

В результате Apple согласилась выплатить владельцам старых iPhone до 500 млн долларов, для того, чтобы урегулировать иск.
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В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога

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Спорт

Большунов поборется за победу в спринте в норвежском Коннеруде

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, но спринт не его дистанция.
Брянская улица 01:08
Политика

Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде ученому

Как подчеркивается в направленном в ведомство документе, российская сторона обеспокоена тем, что "искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом".
РИА Новости 02:34
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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
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Политика

Источник: послы ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения

Послы ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения, исключив из списка Азарова и Ставицкого, сообщил источник.
ТАСС 03:46
Здоровье

Россиянам объяснили невозможность страхования от коронавируса

В соответствии с действующим законодательством выявление коронавируса может быть реализовано только по ОМС, а государственными службами должны выполнять четко прописанный перечень инструкций действий при подозрения наличия у пациента заболевания COVID-2019.
Известия 00:15
Политика

Лавров: Трамп согласился на встречу лидеров пятерки СБ ООН

Президент США Дональд Трамп согласился провести по предложению президента России Владимира Путина саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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Экономика

Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
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В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
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США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

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Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
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Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России

В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
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