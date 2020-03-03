Энергетика
РБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
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