Энергетика
РБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
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Общество
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Финансы
Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
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Общество
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МИД Сербии отметил попытки остановить продление «Турецкого потока»
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Белград располагает данными о попытках прекратить строительство продолжения газопровода «Турецкого потока» через Болгарию.