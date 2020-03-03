Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.

Общество Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".

Экономика Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.

Технологии Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Общество Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.