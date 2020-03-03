Энергетика
РБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Комментарии
Культура
Виктория Исакова: тренировки к фильму «Один вдох» изменили меня
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые спела дуэтом с Вайкуле
На сцене артистки впервые исполнили в дуэте композицию "Ах, вернисаж".
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Происшествия
Силовики в Якутии пресекли вывоз россыпного золота на 11 млн рублей
В Нерюнгри оперативники УФСБ Якутии в ходе досмотра автомобиля, водитель которого уже был в разработке силовиков, обнаружили более трёх кг россыпного шлихового золота.
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России
В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
Общество
Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира
МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Финансы
Рубль растет: курс валют на сегодня
Центробанк опубликовал курс валют на сегодня, 2 марта. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Происшествия
В Адлере загорелся рынок на площади 500 квадратных метров
На территории рынка в Адлере спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Космос
Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео
На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
Технологии
В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема
В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Общество
В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Происшествия
Бывший глава секретариата экс-губернатора Сахалина осужден на 7 лет
Приговор в коррупционном деле в отношении Вячеслава Горбачева - бывшего главы секретариата экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина - вынес Южно-Сахалинский городской суд.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Технологии
Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp
В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила фанатов сменой прически
Бывшая участница «Дома-2» удивила фанатов сменой стиля прически, которую планировала долгое время.
Игры
В PS Store появилась демоверсия Final Fantasy VII
Игроки, которые скачают демоверсию Final Fantasy VII до 15 мая, получат уникальную тему для консоли четвертого поколения.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Общество
Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов
Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.