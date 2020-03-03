Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
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Мировые цены на нефть растут

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

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Взгляд.рувчера в 00:45

Рост цен на нефть замедлился во вторник утром

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Цена на нефть Brent поднялась выше $52

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МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
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США подводят итоги "супервторника".
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На территории рынка в Адлере спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров.
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Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

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