Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
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Brent подорожала до $52,54 за баррель на рекомендациях экспертов ОПЕК+

Интерфакс00:54

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

ТАССвчера в 06:30

ОПЕК+ соберется для галочки?

Российская газетавчера в 11:50

Нефть удержалась выше $52 за баррель

REGNUMвчера в 15:16

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:22

Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 00:45

Рост цен на нефть замедлился во вторник утром

Московский Комсомолец02 марта в 22:53
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Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира

RT на русском 00:37
Политика

Названы сроки публикации обновленной Конституции

Новый вариант Конституции после принятия поправок официально опубликуют в собрании законодательства России спустя полторы недели, сообщила замдиректора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 00:38
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 02 марта в 08:05
Экономика

Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью

Аудиторы указывают на то, что в проекте поправок в федеральный бюджет на 2020—2022 годы показатель снижения уровня бедности в стране завышен на 10,8%, так как «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», пишет РБК.
URA.Ru вчера в 18:57
Спорт

Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными

По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
ИА REX вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Экономика

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Коммерсантъ 00:16
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Газета.Ru 00:46
Музыка

Ургант оценил выбор Little Big для участия в Евровидении

Толк вчера в 23:22
Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

ТАСС вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически

Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Актуальные Новости 02 марта в 01:25
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС вчера в 03:59
Общество

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РБК вчера в 23:54
Политика

Тимошенко призвала менять политический курс Украины

Московский Комсомолец 02 марта в 07:08
Футбол

Букмекеры: «Челси» обыграет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии

3 марта «Челси» примет «Ливерпуль» в матче пятого раунда Кубка Англии, который пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45.
Bookmaker-ratings.ru 02 марта в 05:49
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Газета.Ru вчера в 15:12
Экономика

Сбербанк уступил первое место в списке сильнейших банковских брендов

Сбербанк уступил первенство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира.
Компания 00:43
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления

Samsung уже пообещала оперативной улучшить качество снимков, получаемых на основную камеру Samsung Galaxy S20 Ultra, а некоторые источники уже получили новую прошивку на тестирование.
iXBT.com вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Wday.ru 02 марта в 05:31
Авто

Koenigsegg придумал новый класс автомобилей

Koenigsegg Gemera – первый в истории «мегакар». Именно так назвали новинку сами создатели.
5 колесо вчера в 09:32
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой вчера в 00:21
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 10:03
Армия и оружие

В Москве впервые покажут машину для защиты «Ярсов»

Российская газета 01 марта в 03:31
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 01 марта в 15:48
Кино

Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Культуромания 02 марта в 09:35
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Общество

Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
ТАСС вчера в 13:30
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