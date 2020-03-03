Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:45

Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

Взгляд.ру00:45

Нефть марки Brent дорожает на торгах: рост составил более 7%

Комсомольская правдавчера в 23:41

Рост цен на нефть замедлился во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:56

Цена нефти Brent выросла на 7,1%

ТАССвчера в 21:03

Нефть в марте: новые провалы не исключены

REGNUM01:22

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

РБКвчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:39, Ашберн

Комментарии

Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Шоу-бизнес

Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, приземлился в Перми

Интерфакс 03:05
Авто

Дебютировал новый Mercedes-Benz E-Class

Внутри E-Class 2021 года получает новейшую информационно-развлекательную систему MBUX и обновленную графику цифровой приборной панели.
Тарантас Ньюс 03:24
Авто

Компания Mercedes раскрыла свои новые гибриды

Как уже неоднократно сообщалось, компания Mercedes была намерена представить на автосалоне в Женеве новые гибридные версии своих моделей.
За рулем Кубань 01 марта в 00:14
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru вчера в 12:59
Политика

Путин пояснил цель закона об иноагентах

Глава государства подчеркнул, что цель закона об иноагентах в том, чтобы «оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне».
REGNUM 02:30
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Биатлон

Юрист назвал странными заявления о подделанных подписях Родченкова

Спортивный юрист Артем Пацев поделился мнением об информации, согласно которой подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах о делах трех российских биатлонисток были подделаны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:27
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью

Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Вокруг ТВ вчера в 04:44
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
RT на русском 03:29
Происшествия

Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

REGNUM 02:36
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Gazeta.SPb вчера в 06:32
Кино

«Соник в кино» собрал больше $265 миллионов в мировом прокате

Мой Брянск вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Екатерина Климова нежно поздравила дочь с 18-летием

Екатерина поздравила Елизавету с днем рождения не только лично, но и на своей странице в Instagram.
Летидор 02:10
Общество

СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»

Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
АиФ Саратов 01:49
Авто

Hyundai представила концепт электрокара Prophecy

Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
Тарантас Ньюс 02:44
Экономика

Прибыль «Аэрофлота» по МСФО выросла в 2019 году до 13,5 млрд рублей

Во II квартале имели место значительные дополнительные расходы на топливо и потерянные доходы в результате закрытия воздушного пространства Пакистана, что увеличило полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и потребовало ограничений по коммерческой загрузке.
Вести.Ru 03:00
Общество

Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта

РБК вчера в 22:31
Политика

Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Известия вчера в 21:33
Интернет

Профиль в «Одноклассниках» можно будет восстановить с помощью селфи

"Одноклассники" стали первой соцсетью, которая предлагает пользователям самостоятельно восстановить доступ к профилю с помощью технологии распознавания лиц и жестов.
РИА Новости 02:57
Общество

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

"Да, проходила беседа", - сказал посол в ответ на вопрос РИА Новости, запрашивал ли Иран помощь у РФ в связи со вспышкой в стране коронавируса.
РИА Новости 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное