Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
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Цены на нефть растут на процент на решении ФРС по ставке

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

ТАСС03 марта в 06:30
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Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
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Мейвезер ответил на вызов Хабиба

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На новой модели кроссовок Puma разглядели портрет Гитлера

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Gazeta.SPb 04:31
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Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
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Число жертв коронавируса в Италии превысило 100

Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
BFM.ru вчера в 12:23
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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
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Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов

Газета.Ru 11:50
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МОК прояснил свой ответ по поводу поддельных подписей Родченкова

МОК дали время на пояснение этого вопроса и вот ответ пришел: - Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией, - цитирует ТАСС заявление Международного Олимпийского Комитета.
Комсомольская правда вчера в 03:48
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Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
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Канадцы создали светящуюся и не боящуюся воды ткань

Канадские инженеры создали тонкую двуслойную нейлоновую ткань, способную светиться под действием электричества.
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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
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Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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Эрдоган пригласил Путина в Турцию к столетию дипотношений

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в Турцию к столетию установления дипломатических отношений между странами.
Газета.Ru 12:56
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Асад: Дамаск не предложит амнистию командирам террористов и участников массовых убийств

Командиры террористических группировок и лица, совершавшие преднамеренные массовые убийства, не могут рассчитывать на амнистию со стороны сирийских властей.
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Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
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Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
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Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто

Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

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Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

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Рубль слабеет к доллару и евро на Мосбирже на фоне дешевеющей нефти

Курс доллара и евро растет в ходе торгов на Московской бирже в четверг вечером, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти.
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