Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
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Эхономика: Нефтяные цены продолжают расти

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Цена нефти Brent выросла на 7,1%

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Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 00:45

Рост цен на нефть замедлился во вторник утром

Московский Комсомолец02 марта в 22:53

Нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных по запасам в США

ПРАЙМ11:02
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Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой песни

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Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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Конгресс США разрешил выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.
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В соответствии с действующим законодательством выявление коронавируса может быть реализовано только по ОМС, а государственными службами должны выполнять четко прописанный перечень инструкций действий при подозрения наличия у пациента заболевания COVID-2019.
Известия 00:15
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Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском вчера в 09:35
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Бесконечную любовь продемонстрировали сахалинские инспекторы ГИБДД

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Брестское «Динамо» третий раз подряд выиграло Суперкубок Белоруссии

Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и третий раз подряд завоевало Суперкубок Белоруссии по футболу.
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Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Ведомости 06:54
Футбол

ПСЖ разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции

В полуфинале Кубка Франции ПСЖ уверенно обыграл "Лион" и прошел в финал турнира (1:5). Это шестой финал Кубка для "парижан".
LiveSport.ru 17:05
Экономика

Киноиндустрия потеряет до пяти миллиардов долларов из-за коронавируса

Мировая киноиндустрия может потерять до пяти миллиардов долларов из-за отмен показов в связи с распространением коронавируса, сообщает THR.
РИА Новости вчера в 15:54
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с тренером «Спартака» после матча

Lenta.ru 17:00
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Аналитики Sohu назвали главные козыри России в борьбе с США

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Общество

Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом

Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
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Сахалинец, выйдя из тюрьмы, совершил семь угонов

Макаровским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который совершил семь угонов.
Сахалин.Инфо 16:49
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Политика

Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений

Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Интерфакс 14:29
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 01 марта в 15:48
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Интерфакс вчера в 20:24
Хоккей

«Автомобилист» уступил «Сибири» во втором матче плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» провел второй матч в рамках первого круга плей-офф Кубка Гагарина.
Европейско-Азиатские новости 13:05
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек

Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
Взгляд.ру 13:14
Политика

Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Lenta.ru 09:57
Футбол

Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет в групповом этапе Лиге наций УЕФА против Сербии, Турции и Венгрии.
Piter.tv вчера в 13:55
Экономика

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Коммерсантъ 06:53
Политика

В Турции сообщили об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

Турция рассчитывает на достижение консенсуса с Россией относительно ситуации в провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в преддверии визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает агентство Anadolu.
РБК 16:53
Политика

В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом

Киев рассчитывает на введение новых санкций Евросоюза против РФ из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре прошлого года, заявил в среду постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
РИА Новости 17:28
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Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура ЧР

Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром", сообщается в микроблоге Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.
РИА Новости 03:23
Футбол

Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
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Верховная Рада поддержала отставку правительства Алексея Гончарука

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Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
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