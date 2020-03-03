Энергетика
РБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
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Комментарии
Музыка
Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой песни
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
Конгресс США разрешил выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.
Здоровье
Россиянам объяснили невозможность страхования от коронавируса
В соответствии с действующим законодательством выявление коронавируса может быть реализовано только по ОМС, а государственными службами должны выполнять четко прописанный перечень инструкций действий при подозрения наличия у пациента заболевания COVID-2019.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Футбол
Брестское «Динамо» третий раз подряд выиграло Суперкубок Белоруссии
Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и третий раз подряд завоевало Суперкубок Белоруссии по футболу.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Футбол
ПСЖ разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции
В полуфинале Кубка Франции ПСЖ уверенно обыграл "Лион" и прошел в финал турнира (1:5). Это шестой финал Кубка для "парижан".
Экономика
Киноиндустрия потеряет до пяти миллиардов долларов из-за коронавируса
Мировая киноиндустрия может потерять до пяти миллиардов долларов из-за отмен показов в связи с распространением коронавируса, сообщает THR.
Общество
Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом
Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Происшествия
Сахалинец, выйдя из тюрьмы, совершил семь угонов
Макаровским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который совершил семь угонов.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Хоккей
«Автомобилист» уступил «Сибири» во втором матче плей-офф
Хоккейный клуб «Автомобилист» провел второй матч в рамках первого круга плей-офф Кубка Гагарина.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек
Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
Политика
Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Футбол
Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет в групповом этапе Лиге наций УЕФА против Сербии, Турции и Венгрии.
Политика
В Турции сообщили об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Турция рассчитывает на достижение консенсуса с Россией относительно ситуации в провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в преддверии визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает агентство Anadolu.
Политика
В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
Киев рассчитывает на введение новых санкций Евросоюза против РФ из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре прошлого года, заявил в среду постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
Футбол
Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура ЧР
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром", сообщается в микроблоге Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.
Футбол
Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.