Энергетика
РБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
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БОНДАРЦЕВ Владимир Тимофеевич
2 марта 2020 года на 83-м году жизни скоропостижно скончался бывший первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант в отставке БОНДАРЦЕВ Владимир Тимофеевич, посвятивший жизнь Вооружённым Силам.
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