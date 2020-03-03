Энергетика

REGNUMREGNUMНефть растет после падения до $48 за баррель

Нефть Brent растет в цене после резкого падения до $48,41 за баррель ранее в ходе торгов 2 февраля.
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Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

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Нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных по запасам в США

ПРАЙМ11:02

Мировые цены на нефть растут

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Цены на нефть: WTI растет, Brent — в минусе

REGNUM12:52

Рост цен на нефть замедлился во вторник утром

Московский Комсомолец02 марта в 22:53
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Комментарии

Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
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Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
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Атакую вооруженных террористических групп на Саракиб отбила Сирийская арабская армия (САА) 4 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
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МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым

Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым.
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Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
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Для Чувашии прогнозируют рост доходов на 30% за 5 лет

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Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
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Эрдоган запросил боеприпасы у Трампа для операции в Сирии

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Британский эксперт-почерковед подтвердил подделку подписей Родченкова

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СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

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Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

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Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
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Тверской губернатор поучаствовал в селекторном совещании с Татьяной Голиковой о коронавирусе

Обсуждалась тема предупреждения распространения коронавирусной инфекции в стране. В совещании принял участие и губернатор Игорь Руденя.
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