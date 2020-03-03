Нефть Brent растет в цене после резкого падения до $48,41 за баррель ранее в ходе торгов 2 февраля.

Нефть растет после падения до $48 за баррель

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