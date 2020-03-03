Энергетика
REGNUMНефть растет после падения до $48 за баррель
Нефть Brent растет в цене после резкого падения до $48,41 за баррель ранее в ходе торгов 2 февраля.
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Комментарии
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты
Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
Политика
Верховная Рада назначила Андрея Тарана министром обороны Украины
Верховная Рада 4 марта большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе
Атакую вооруженных террористических групп на Саракиб отбила Сирийская арабская армия (САА) 4 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Происшествия
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусом
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым
Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым.
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в использовании парика
Происшествия
В Оренбурге изберут меру пресечения Виктору Фролову
Футбол
Глава РФС отреагировал на идею проводить матчи без зрителей
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что организация рассчитывает проводить все матчи со зрителями на трибунах, даже несмотря на угрозу коронавируса.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Экономика
Для Чувашии прогнозируют рост доходов на 30% за 5 лет
Доходы должны вырасти в среднем на 6,5 тысяч рублей По прогнозам в Чувашии за 5 лет доходы жителей вырастут в среднем на 30% за счет реализации индивидуальной программы развития.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Армия и оружие
Эрдоган запросил боеприпасы у Трампа для операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
Биатлон
Британский эксперт-почерковед подтвердил подделку подписей Родченкова
Политика
Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины
Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Политика
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса
Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.
Политика
Блумберг выходит из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
Авто
Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Общество
Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса
Глава Минэнерго РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в шутку поздоровались ногами из-за ситуации с распространением коронавируса.
Здоровье
Тверской губернатор поучаствовал в селекторном совещании с Татьяной Голиковой о коронавирусе
Обсуждалась тема предупреждения распространения коронавирусной инфекции в стране. В совещании принял участие и губернатор Игорь Руденя.