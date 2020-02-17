Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent поднялась выше $59

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Нефть Brent подорожала в ходе торгов до $58 за баррель

News.ruвчера в 22:38

Котировки Brent и WTI растут благодаря санкциям и Ливии

Росбалт06:59

Цена на нефть Brent поднялась выше $59

REGNUM11:39

Новые санкции США спровоцировали рост цен на нефть

Профиль01:48

Цены на нефть ускорили рост почти до 2% на ослаблении опасений за спрос

ПРАЙМ11:16

Цены на нефть взлетели на процент в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:22

Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

Взгляд.рувчера в 01:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:02, Ашберн

Комментарии

Общество

Российские Sukhoi Superjet оказались никому не нужны

Lenta.ru 10:01
Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Политика

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Lenta.ru 05:37
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Газета.Ru вчера в 04:42
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака

В день 20-й годовщины со дня смерти Анатолия Собчака президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга.
Мегаполис онлайн 07:48
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
РИА Новости вчера в 02:12
Футбол

Соболев и Дьяков вошли в заявку «Спартака-2»

Bookmaker-ratings.ru 04:19
Политика

Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и обсудил обстановку в Ливии

Народные новости 06:09
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК 00:07
Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Газета.Ru 10:31
Политика

Украинский генерал признал потерю Крыма

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
РИА Новости 08:55
Кино

Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли

Культуромания вчера в 11:43
Армия и оружие

Небензя заявил о невозможности переговоров Дамаска с террористами

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут уговорить сирийское правительство на переговоры с террористами в Идлибе.
РЕН ТВ 11:28
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 10:09
Авто

Renault Arkana для Китая прибавил в габаритах и мощности

Мощность мотора по сравнению с российской версией увеличилась на 9 л.с.
Picsnews.net 17 февраля в 14:08
Авто

Обнародованы характеристики нового Kia Sorento

Официальные фото кроссовера Kia Sorento четвертой генерации появились в Сети накануне, а теперь корейский автогигант полностью рассекретил характеристики новинки.
Новые автомобили 06:16
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72

Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72 во время учений в Нижегородской области.
Профиль 10:13
Игры

В No Man’s Sky добавят органические корабли

CyberSport.ru 10:52
Биатлон

Российские биатлонисты Куклина и Елисеев выступят в сингл-миксте на ЧМ

RT на русском 10:16
Экономика

ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей.
Газета.Ru 07:47
Общество

ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
РБК 11:57
Армия и оружие

В ЛНР заявили о прибытии наблюдателей ОБСЕ после обстрела ВСУ

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прибыли в село Голубовское для мониторинга ситуации после обстрела ВСУ.
RT на русском вчера в 06:45
Хоккей

«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 11:05
Политика

Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Lenta.ru 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное