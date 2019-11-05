Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent поднялась выше $63
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.
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Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
РИА Новости 17:15
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Шоу-бизнес
Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк
После расставания с актрисой Жигунов продал дачу, стал угрюмым и замкнутым.
WomanHit.ru 10:35
Политика
Путин призвал защитить русский язык от «пещерных русофобов»
Война русскому языку в ряде стран стала государственной политикой, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября.
Дума ТВ 08:57
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю после откровенных съемок
Актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в сети после съемок в откровенных сценах в фильме "Текст".
Газета.Ru вчера в 10:09
Футбол
Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2
Спорт-Экспресс 16:51
Происшествия
Четверо школьников на Алтае отравились жидкостью из найденной бутылки
Мальчики нашли бутылку с синей жидкостью на берегу реки, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 07:17
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Гаджеты
Adobe представила камеру с эффектами фотошопа
Adobe уже сделал коллаборацию с американской певицей Билли Айлиш.
Sostav.ru 09:45
Общество
Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь
Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Астролог Василиса Володина опубликовала бесплатный мини-гороскоп на ноябрь с главными советами для Овнов, Львов, Тельцов и остальных знаков зодиака.
Экспресс газета 14:12
Финансы
ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней снизилась до 4,8%
Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 октября 2019 года составила 4,8%.
Банки.ру 12:03
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Гаджеты
Цена на топовую версию Redmi Note 8 Pro снизилась
Анонс Redmi Note 8 Pro состоялся несколько месяцев назад. Однако цена на топовую версию смартфона снизилась в честь распродажи «11.11».
Актуальные Новости 03 ноября в 05:03
Технологии
Всевидящее около: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией
Ядра процессоров ARM, которые есть абсолютно в любом телефоне, а также в планшетах, умных телевизорах, устройствах интернета вещей и бытовой технике, можно использовать для слежки — об этом «Известиям» рассказали специалисты по информационной безопасности.
Известия 16:01
Общество
Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Наука
Учёные: Курильщики становятся шизофрениками в два раза чаще
Учёные установили, что некурящие британцы становились шизофрениками в 2,27 раза реже, чем их дымящие соотечественники.
Life.ru 21:32
Армия и оружие
Индонезия купит у США F-16 помимо Су-35
Джакарта рассчитывает приобрести в США две эскадрильи новых истребителей F-16, несмотря на то, что, по словам начальника ВВС Индонезии, она продвигается вперед с планами закупки российских самолетов Су-35.
Газета.Ru 13:19
Армия и оружие
США признали отставание от России в системах РЭБ
Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо вчера в 18:34
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Общество
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
РИА Новости 10:39
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Общество
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Регион online 06:46