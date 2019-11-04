Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.

Энергетика Миллер назвал условия нового транзитного контракта с Украиной Если Украина не завершит эту работу к новому году, Газпром согласен продлить действующий транзитный договор на переходный период и учесть условия на рынке, отметил глава компании.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

Общество Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.

Общество У «Дождя» сменится главный редактор Журналистка Александра Перепелова 31 декабря покинет должность главного редактора телеканала «Дождь», который она занимала с 2017 года.

Здоровье Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Политика Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.

Политика Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Футбол Семак назвал заслуженной победу «Лейпцига» над «Зенитом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак указал на более интенсивную игру «Лейпцига» и высокую скорость принятия решений у соперника, на которую не успевал реагировать российский клуб.

Политика Путин раскрыл число сорванных ФСБ терактов Накануне стало известно, что ФСБ сорвала теракт джихадиста в Москве. Подозреваемый Талант Онуров был заключен под стражу.

Политика В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.

Политика Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество ВЦИОМ: все меньше россиян доверяют полиции Как сообщили социологи, сотрудникам полиции своего региона доверяют 54% респондентов, при этом в прошлом году показатель составлял 57%, а в 2017 году - 67%.