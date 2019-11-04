Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent поднялась выше $63

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.
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Мировые цены на нефть снижаются

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Цены на нефть снижаются в среду утром

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Нефть Brent закрепилась на отметке $63 за баррель

REGNUMвчера в 15:33

Цены на нефть слабо снижаются в ожидании данных минэнерго США по запасам

ПРАЙМ06:32

Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с конца сентября

Эхо Москвывчера в 11:03

Цена нефти превысила $63 за баррель

ТАССвчера в 11:09

Цена нефти впервые с сентября поднялась выше $63 за баррель

РБКвчера в 11:25
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика

В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти

Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.
РБК 05:00
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Миллер назвал условия нового транзитного контракта с Украиной

Если Украина не завершит эту работу к новому году, Газпром согласен продлить действующий транзитный договор на переходный период и учесть условия на рынке, отметил глава компании.
REGNUM 06:48
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
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Кино

Кинг заявил, что фильм «Доктор Сон» Флэнегана может «спасти» «Сияние»

Стивен Кинг заявил, что будущая картина «Доктор Сон» Майка Флэнегана может «спасти» всё то, что ему не нравилось в «Сиянии» Стэнли Кубрика.
REGNUM 04:43
Общество

Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
ТВ Центр вчера в 07:42
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Происшествия

В Екатеринбурге из БЦ «Высоцкий» эвакуируют людей из-за задымления

Новость обновлена Своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей из БЦ «Высоцкий» позволила автоматическая пожарная сигнализация.
Уральский меридиан 05:01
Общество

У «Дождя» сменится главный редактор

Журналистка Александра Перепелова 31 декабря покинет должность главного редактора телеканала «Дождь», который она занимала с 2017 года.
РБК 05:51
Здоровье

Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.
НИА-Томск 04:52
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером.
Известия 05:45
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня вчера в 08:19
Политика

Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Футбол

Семак назвал заслуженной победу «Лейпцига» над «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак указал на более интенсивную игру «Лейпцига» и высокую скорость принятия решений у соперника, на которую не успевал реагировать российский клуб.
РБК вчера в 18:08
Политика

Путин раскрыл число сорванных ФСБ терактов

Накануне стало известно, что ФСБ сорвала теракт джихадиста в Москве. Подозреваемый Талант Онуров был заключен под стражу.
Lenta.ru 06:28
Наука

Ученые рассказали об опасности планшетов для детей

Специалисты рассказали о том, какую опасность планшеты могут представлять для маленьких детей детей.
Актуальные Новости 03:34
Общество

Умер литературный критик Лев Аннинский

РБК 07:05
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Политика

В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии

По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Авто

Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото

Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
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Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
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Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
RT на русском 07:04
Общество

Суд признал законной работу системы видеораспознавания лиц в Москве

Савеловский суд Москвы в среду отклонил иск активистки Алены Поповой, оспаривающей законность работы системы видеораспознавания лиц, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:04
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

Газета.Ru 06:07
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ВЦИОМ: все меньше россиян доверяют полиции

Как сообщили социологи, сотрудникам полиции своего региона доверяют 54% респондентов, при этом в прошлом году показатель составлял 57%, а в 2017 году - 67%.
Московский Комсомолец 06:59
Технологии

"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации

Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
IT-World вчера в 08:14
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
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