Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent поднялась выше $63
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.
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Цены на нефть стабилизировались на уровне $62 после резкого роста накануне
Московский Комсомолецвчера в 20:46
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
MobiDevices 06:03
Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Происшествия
Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка
Сотрудники УМВД по Камчатскому краю проводят дополнительную проверку в рамках уголовного дела об истязании трехлетнего ребенка семьей его дяди, под опеку которого мальчик попал в 2017 году.
ТАСС 01:57
Автоспорт
Льюис Хэмилтон в шестой раз выиграл чемпионат мира «Формулы-1»
На трассе Circuit of The Americas в американском штате Техас Гран-При США закончился победой пилота Mercedes Вальттери Боттаса и досрочным получением титула чемпиона серии 2019 года его напарником Льюисом Хэмилтоном.
Независимая газета 03 ноября в 16:01
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Армия и оружие
Британский МИД выступил в защиту «Белых касок»
Замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон встретился с лидером неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона", более известной как "Белые каски", Раедом Салехом, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает МИД Великобритании.
Интерфакс 18:58
Происшествия
СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Политика
Туск отказался от намерения баллотироваться на пост президента Польши
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире Польского телевидения объявил, что не будет баллотироваться на пост президента Польши на выборах весной 2020 года.
RT на русском 18:16
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия 19:06
Политика
В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии
Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Авто
Kia интригует свежим тизером обновленной Kia Optima
Пока новая KIA Optima снимается в рекламе, пресс-служба корейской марки продолжает подогревать интерес к ней выпуском очередных тизеров.
Автоновости дня 02:33
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM 01:56
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Генк» и возглавил группу
"Ливерпуль" обыграл "Генк" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Sports.ru 16:54
Авто
Представлен компактный кроссовер Toyota Raize
Raize — самый компактный и доступный кроссовер компании, который выйдет на японский рынок уже в этом месяце.
Авторевю 13:42
Общество
В Госдуме предложили блокировать сотовую связь в тюрьмах
В местах лишения свободы могут ограничить использование сотовой связи.
РИА Новости 18:41
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Авто
АвтоВАЗ скоро представит «зимнюю» Lada Vesta
Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E уже скоро проступит в продажу, а вариатор будет работать с 1,6-литровым 113-сильным мотором от Renault.
Tvoe-avto.com 16:10
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Армия и оружие
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
Российская газета вчера в 03:09
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Политика
Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы
В ограничительный перечень были включены данные Педро Мигеля Каррено Эскобара, одного из депутатов Национальной конституционной ассамблеи, который подозревается Штатами в применении «чрезмерной силы против протестующих и журналистов».
Наша версия 12:59
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru 04:32
Кино
Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка
Киноафиша России 18:30
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал для журналистов все спорные эпизоды 15-го тура чемпионата России, а также подвел итоги первого круга чемпионата.
Спорт-Экспресс 10:35
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Автопроизводитель из Кореи KIA сообщил дату продаж кроссовера KIA KX3.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Общество
В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 15:07
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12