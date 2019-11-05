Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent поднялась выше $63

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском00:12

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:39

Нефть Brent закрепилась на отметке $63 за баррель

REGNUMвчера в 15:33

Нефть дешевеет на данных от API об увеличении запасов в США

ПРАЙМ00:12

Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с конца сентября

Эхо Москвывчера в 11:03

Цена нефти превысила $63 за баррель

ТАССвчера в 11:09

Цена нефти впервые с сентября поднялась выше $63 за баррель

РБКвчера в 11:25
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50 минут бега в неделю продлевают жизнь — исследование

Исследование показало, что даже 50 минут бега в неделю со скоростью 8 км в час повышает шансы на долгую и здоровую жизнь.
Medical Note вчера в 03:03
Политика

Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру вчера в 18:58
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Экономика

Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

АБН 04 ноября в 23:11
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Политика

Посольство РФ раскритиковало американскую пропаганду

Посольство РФ в США опубликовало сообщение, в котором раскритиковало подход американских СМИ к публикациям о нашей стране.
Свободная Пресса 00:28
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Культура

В Омске открывают Эрмитаж-Сибирь

12 Канал Омск вчера в 21:52
Футбол

Зенит — РБ Лейпциг 0:2

Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» вылетел в Санкт-Петербург на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
АБН 04 ноября в 09:44
Гаджеты

Спрос на индивидуально собранные ПК с начала года вырос на 36%

«Ситилинк» сообщил, что с начала 2019 года спрос в рознице по направлению сборки персональных компьютеров (ПК) вырос на 36% в деньгах и на 16% в штуках по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.
Бизнес.Ру 01:26
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД

Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 04 ноября в 13:23
Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Самые высокие зарплаты учителей в России зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля.
Lenta.ru 00:36
Общество

В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российских программ

В минувший вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны, продаваемые в России, российское программное обеспечение.
Хакасия-Информ вчера в 21:18
Происшествия

Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

Летевший из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика) Boeing-777 вернулся в столицу и совершил посадку в Шереметьево из-за технических неполадок с двигателем, передают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
РБК 00:38
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Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order не дадут игрокам расчленять противников-людей

Другими словами, в Jedi: Fallen Order это может случиться во время сюжетного поворота, но игроки не смогут отрубать головы всем подряд.
3DNews 01:24
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