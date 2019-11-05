Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent поднялась выше $63
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.
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Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с конца сентября
Эхо Москвывчера в 11:03
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Наука
50 минут бега в неделю продлевают жизнь — исследование
Исследование показало, что даже 50 минут бега в неделю со скоростью 8 км в час повышает шансы на долгую и здоровую жизнь.
Политика
Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы
Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Экономика
Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Политика
Посольство РФ раскритиковало американскую пропаганду
Посольство РФ в США опубликовало сообщение, в котором раскритиковало подход американских СМИ к публикациям о нашей стране.
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Культура
В Омске открывают Эрмитаж-Сибирь
Футбол
Зенит — РБ Лейпциг 0:2
Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» вылетел в Санкт-Петербург на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Гаджеты
Спрос на индивидуально собранные ПК с начала года вырос на 36%
«Ситилинк» сообщил, что с начала 2019 года спрос в рознице по направлению сборки персональных компьютеров (ПК) вырос на 36% в деньгах и на 16% в штуках по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД
Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
Общество
Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Самые высокие зарплаты учителей в России зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля.
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российских программ
В минувший вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны, продаваемые в России, российское программное обеспечение.
Происшествия
Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем
Летевший из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика) Boeing-777 вернулся в столицу и совершил посадку в Шереметьево из-за технических неполадок с двигателем, передают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Игры
Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order не дадут игрокам расчленять противников-людей
Другими словами, в Jedi: Fallen Order это может случиться во время сюжетного поворота, но игроки не смогут отрубать головы всем подряд.