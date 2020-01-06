Энергетика
ТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 01:36
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Политика
«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины
Украина довольна условиями нового газового контракта с Россией, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Политика
В областном правительстве произошли кадровые изменения
В областном правительстве произошли кадровые изменения.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Гаджеты
AMD представила новые процессоры для мобильных устройств Ryzen 4000
Новые гибридные процессоры для мобильных устройств серии Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2 были представлены сотрудниками корпорации AMD 7 января на выставке CES 2020, сообщает интернет издание IXBT.com.
Экономика
Акции «Распадской» взлетели более чем на 10% без новостных поводов
На торгах в четверг, 9 января, акции российской угольной компании «Распадская» выросли более чем на 10%.
Политика
В Китае анонсировали встречу с правительством США по торговой сделке
Китайский вице-премьер Лю Хэ заявил о намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13–15 января.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Финансы
Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
Кино
Создатели «Вторжения» снимут ремейк «Гостьи из будущего»
Авторы картин «Притяжение» и «Вторжение» снимут ремейк популярного советского фильма «Гостья из будущего».
Армия и оружие
Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Гаджеты
Hisense представила смартфон с уникальным цветным E-Ink дисплеем
Шоу-бизнес
Обнажившуюся Анастасию Волочкову раскритиковали в Сети
Приме российского балета и скандально известной светской львице Анастасии Волочковой от хейтеров всех мастей достается очень часто.
Авто
Нынешние моторные масла могут ломать двигатель авто
Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.