Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent превысила $70 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
.
РБК05 января в 20:46

Подробнее о событии

Цена на нефть продолжает расти на фоне конфликта США с Ираном

Красная веснавчера в 01:43

Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока

Российская газета07 января в 07:33

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46

Цены на нефть замедлили рост после утреннего скачка

Эхо Москвы06 января в 06:30

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

ТАСС06 января в 02:51

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 01:36

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском07 января в 00:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия

Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать

Lenta.ru 02:57
Происшествия

Жители Камчатки и Чукотки ощутили землетрясение

Росбалт 04:52
Общество

Главред российской газеты неправильно разместила фото политика и была уволена

Главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина была уволена после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата.
Lenta.ru 06:44
Гаджеты

Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Профиль 07 января в 14:50
Политика

Церемония ввода в эксплуатацию «Турецкого потока» готовится в Стамбуле

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» начнется сегодня, 8 января, в 15:00 по московскому времени в Стамбуле.
REGNUM вчера в 05:36
Политика

В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента

Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 06:15
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру 07 января в 06:15
Происшествия

Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

Lenta.ru 01:54
Экономика

Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 06:20
Армия и оружие

Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана

Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Газета.Ru 06:39
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины

Капли в нос из сока лука или чеснока только раздражают слизистую и могут повредить ее, лучше всего ее промывать морской водой или физраствором.
ToDay News Ufa 06 января в 04:09
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Общество

СК проверит информацию о доведении девочки-инвалида до истощения

Доступ1 03:24
Общество

Архангельский суд постановил снести построенные на Шиесе объекты

По решению суда инвестору экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк» придется снести: одноэтажное здание складского назначения, административно-бытовой корпус, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути площадью 8000 кв. м, четыре водозаборных скважины, ограждения станций водоочистки, участки дорожных сетей и ряд других объектов.
REGNUM 05:35
Шоу-бизнес

Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста

Кроме Ивана и Софьи в студии присутствовал партнер девушки по съемкам в картине "Союз Спасения" Леонид Бичевин, сыгравший возлюбленного героини Эрнст Сергея Муравьева-Апостола.
Uznayvse.ru 06:25
Армия и оружие

Появилось видео с дозаправкой истребителей МиГ-31БМ в воздухе

Экипажи истребителей-перехватчиков отработали дозаправку МиГ-31БМ Центрального военного округа в воздухе, сообщает «Звезда».
Политическая Экспертиза 00:51
Экономика

Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

Значительный рост показали и привилегированные акции "Мечела", с момента начала торгов 2020 года они подорожали на 28,84% — с 89,1 руб. до 114,8 руб. При этом на пике стоимость бумаг поднималась 8 января до 123,6 руб. (+ 38, 7 %).
РБК вчера в 12:46
Общество

Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году

Газета.Ru 05:45
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Происшествия

В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете

Сотрудники полиции задержали семерых членов группировки, на протяжении двух лет распространявших в Петербурге и его окрестностях психотропное вещество амфетамин с использованием интернета и IP-телефонии.
РБК 04:04
Происшествия

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Общество

Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Lenta.ru 05:48
Экономика

ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»

ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Интерфакс 04:40
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Автоспорт

Николаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с мотором

Чемпионат 05:42
Шоу-бизнес

Милла Йовович набрала более 20 килограммов

Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников.
Аргументы недели 05:23
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте

Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Рамблер вчера в 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное