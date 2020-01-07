с чего всё началось

Ценовую отметку $70 за баррель преодолела нефть марки Brent, 6 декабря свидетельствует официальный сайт сети бирж ICE. При этом стоимость фьючерса с поставкой в марте перешагнула семидесятидолларовый барьер впервые с 22 мая 2019 года.

Нефть марки Brent подскочила в цене до $70 за баррель

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