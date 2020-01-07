Энергетика

Красная веснаКрасная веснаНефть марки Brent подскочила в цене до $70 за баррель

Ценовую отметку $70 за баррель преодолела нефть марки Brent, 6 декабря свидетельствует официальный сайт сети бирж ICE. При этом стоимость фьючерса с поставкой в марте перешагнула семидесятидолларовый барьер впервые с 22 мая 2019 года.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
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