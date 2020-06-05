Энергетика
РБКСтоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя. Выросла и стоимость техасской WTI.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
Вечерняя Москвавчера в 19:48
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Экономика
В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»
Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС 01:03
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной.
ФАН вчера в 22:29
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Общество
За сутки от коронавируса в Якутии выздоровели 68 человек
73 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Республике Саха (Якутия) за минувшие сутки.
Якутия Daily 06 июня в 05:20
Происшествия
Собчак высказалась о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Kursk.com вчера в 10:33
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания
Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для прохождения ревизии.
Военное дело вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко исполнил зажигательный танец босиком
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, известным продюсером Яной Рудковской, и сыном Александром исполнил зажигательный танец под сингл Алекса Гаудино Destination Calabria с вокалом от Crystal Waters.
Чемпионат вчера в 14:26
Наука
В MIT придумали простой метод производства графена без брака
Новый простой метод конвейерного производства больших листов графена меньше нанометра толщиной разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT), 5 июня сообщает пресс-служба учебного заведения.
ИА Красная Весна 06 июня в 15:47
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Экономика
В заблуждение клиентов вводят 10 из 10 микрофинансовых организаций
Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно — не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств.
Известия вчера в 19:00
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Организация решила, что страны, которые недовыполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти (это прежде всего Ирак, Нигерия и Казахстан), компенсируют отставание в июле-сентябре, рассказал РИА Новости источник в ОПЕК.
РИА Новости 06 июня в 10:19
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
В Новосибирской области открываются непродовольственные магазины
Новосибирск, 8 июня 2020, 07:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 8 июня, сообщил о плановом смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
REGNUM 00:15
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ вчера в 22:41