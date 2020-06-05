Энергетика

РБКРБКСтоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя. Выросла и стоимость техасской WTI.
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта

Вечерняя Москвавчера в 19:48

Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

Вести.Ruвчера в 20:47

Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта

ТАССвчера в 19:02

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:29

Цены на нефть достигли $40 впервые с марта

Телеканал 360°вчера в 19:37

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $42 за баррель

Rambler News Service05 июня в 09:10

Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта

REGNUM05 июня в 08:53
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Экономика

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС 01:03
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной.
ФАН вчера в 22:29
2
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
3,4K
Общество

За сутки от коронавируса в Якутии выздоровели 68 человек

73 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Республике Саха (Якутия) за минувшие сутки.
Якутия Daily 06 июня в 05:20
4
Происшествия

Собчак высказалась о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

Kursk.com вчера в 10:33
81
Единоборства

Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
1
Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
39
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
13
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
1,2K
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
63
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания

Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для прохождения ревизии.
Военное дело вчера в 02:55
14
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко исполнил зажигательный танец босиком

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, известным продюсером Яной Рудковской, и сыном Александром исполнил зажигательный танец под сингл Алекса Гаудино Destination Calabria с вокалом от Crystal Waters.
Чемпионат вчера в 14:26
6
Наука

В MIT придумали простой метод производства графена без брака

Новый простой метод конвейерного производства больших листов графена меньше нанометра толщиной разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT), 5 июня сообщает пресс-служба учебного заведения.
ИА Красная Весна 06 июня в 15:47
1
Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
148
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Экономика

В заблуждение клиентов вводят 10 из 10 микрофинансовых организаций

Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно — не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств.
Известия вчера в 19:00
1
Технологии

Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
6
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Организация решила, что страны, которые недовыполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти (это прежде всего Ирак, Нигерия и Казахстан), компенсируют отставание в июле-сентябре, рассказал РИА Новости источник в ОПЕК.
РИА Новости 06 июня в 10:19
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Общество

В Новосибирской области открываются непродовольственные магазины

Новосибирск, 8 июня 2020, 07:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 8 июня, сообщил о плановом смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
REGNUM 00:15
5
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможности США «ударить» по Сибири

Газета.Ru 01:50
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
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Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo вчера в 06:01
1
Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
103
Происшествия

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ вчера в 22:41
3
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