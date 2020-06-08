Энергетика

КомпанияКомпанияЦена на Brent превысила 43 доллара за баррель

По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI подорожали на 0,66% — до 40,21 доллара за баррель.
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