По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI подорожали на 0,66% — до 40,21 доллара за баррель.

Цена на Brent превысила 43 доллара за баррель

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