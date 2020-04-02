Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 12,13%, до $33,14 за баррель по состоянию на 13:02 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Встреча ОПЕК+ по вопросам стабилизации цен на нефть запланирована на 6 апреля, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.

Цена на нефть Brent подскочила на 12% — до $33

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