Энергетика
РБКЦена на нефть Brent подскочила на 12% — до $33
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 12,13%, до $33,14 за баррель по состоянию на 13:02 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Встреча ОПЕК+ по вопросам стабилизации цен на нефть запланирована на 6 апреля, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Комментарии
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Энергетика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Шоу-бизнес
Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы
Не исключением стал звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».
Происшествия
Под Красноярском опрокинулся междугородний автобус
Автобус, следовавший из Хакасии, опрокинулся на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Происшествия
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чите
Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у жительницы Забайкалья, которая недавно прилетела из Москвы в Читу.
Общество
Посольство РФ разместит застрявших в Нью-Йорке россиян в отеле
До понедельника в гостинице разместят 51 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в США Николая Лахонина.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Авто
Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты
Армия и оружие
«Иркут» ищет разработчика прототипов системы шасси для Sukhoi Superjet
НПК "Иркут" объявила тендер на разработку, изготовление и поставку прототипов системы шасси для самолетов семейства Sukhoi Superjet в рамках программы импортозамещения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Космос
НАСА выбирает астронавтов для миссии Crew Dragon к МКС
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Футбол
Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса
По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Футбол
Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок
Если изначально Союз был настроен завершить сезон в конце июня, даже специально ради этого перенеся Евро-2020 на следующее лето, то теперь у организации есть предложение доиграть оставшиеся матчи даже в августе.
Общество
Застрявшие за рубежом россияне получат помощь до возвращения в РФ
Граждане России, которые оказались на территории иностранных государств и не могут вернуться на родину из-за приостановки международных рейсов, получат социальную помощь на время пребывания за границей, сообщает оперативный штаб.
Общество
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Москве скончались еще четыре пациента с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel перешагнули частоту в 5 ГГц
Некоторые 6-ти и 8-ядерные чипы Core i7 и Core i9 впервые в истории перешагнули частоту 5 ГГц, тем не менее, они произведены по старому техпроцессу 14 нм.
Общество
Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Происшествия
В Курской области подтвержден новый случай коронавируса
По сведениям областного комитета здравоохранения, коронавирус подтвердился у пожилой жительницы одного из районов Курской области, которую ранее доставили в облбольницу с подозрением на инфаркт миокарда.