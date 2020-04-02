Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.
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с чего всё началось
«Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом Путиным из России, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу приблизительно на 10 миллионов баррелей, а, возможно, и существенно больше, что, если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли!», - написал Трамп в Twitter
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Ридусвчера в 13:30

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URA.Ru00:00

Цена на нефть снова резко упала

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Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

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Цена нефти взлетела

Lenta.ruвчера в 11:00

Нефть почувствовала поддержку

Коммерсантъвчера в 14:55
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Комментарии

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Путин продлил нерабочие дни до конца апреля

Глава государства заявил, что режим нерабочих дней, объявленный в стране с этой недели, продлевается до конца месяца, то есть до 30 апреля.
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Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

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В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

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Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

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За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%.
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Для автотранспорта на Кубани работает пропускная система

Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, на Кубани действует пропускная система для транспорта.
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В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

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Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
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Работающие пенсионеры сядут на больничный

В течение семи дней пенсионеры получат на банковские карты полную оплату больничного за две недели.
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Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
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В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
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Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
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Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
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Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки.
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Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
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Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
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Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой

Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Толк вчера в 12:31
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