Энергетика
РБКЦена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.
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с чего всё началось
«Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом Путиным из России, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу приблизительно на 10 миллионов баррелей, а, возможно, и существенно больше, что, если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли!», - написал Трамп в Twitter.Ридусвчера в 13:30
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