Энергетика
РБКЦена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.
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Скачок цены произошел на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который в своем Twitter-аккаунте сообщил о переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии и выразил надежду, что Эр-Рияд и Российская Федерация сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей или даже больше.Российский Диалог12:05
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Комментарии
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О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Власти Самарской области сами решат, какой режим они будут вводить
В Самарской области количество заболевших составило 17 человек, что на 2 больше, чем днём ранее.
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США разместили в Литве самолёты RC-12X для слежения за Калининградом
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В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
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Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
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Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
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Новый патч для Final Fantasy IX удалил игру
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Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
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Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Наука
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
Политика
Российский самолет с медоборудованием приземлился в Нью-Йорке
Российский самолет с медицинским оборудованием, отправленный для помощи США в борьбе с коронавирусом, приземлился в Нью-Йорке, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в постпредстве России при ООН.
Политика
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Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Общество
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Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Транспорт
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В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Энергетика
Новак заявил, что рынок нефти продолжит падение
Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
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В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
Армия и оружие
Захарова: Нидерланды скрыли факт уничтожения мирных жителей в Ираке
Нидерландские власти скрыли от общественности тот факт, что их военные массово уничтожили мирных жителей во время бомбардировки позиций террористов в Ираке в 2015 году.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.