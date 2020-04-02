с чего всё началось

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

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Общество Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Общество В России могут продлить нерабочую неделю О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.

Политика Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".

Наука Древние тропические леса нашли в Антарктиде Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.

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Политика Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Транспорт Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности 31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Происшествия В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.