Энергетика
РБКЦена на нефть Brent подскочила на 12% — до $33
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 12,13%, до $33,14 за баррель по состоянию на 13:02 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Встреча ОПЕК+ по вопросам стабилизации цен на нефть запланирована на 6 апреля, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.Коммерсантъвчера в 02:38
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На 76-м месте в списке, утвержденном 20 марта комиссией правительства РФ, находится ООО «Ф.О.Н.». Как подтвердили Би-би-си в департаменте маркетинга компании, она является юридическим лицом букмекерской конторы «Фонбет».
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В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000
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Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
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Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
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Здоровье
В инфекционных больницах Ставрополья создают дополнительные койко-места
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