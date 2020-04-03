Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent подскочила на 12% — до $33

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 12,13%, до $33,14 за баррель по состоянию на 13:02 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Встреча ОПЕК+ по вопросам стабилизации цен на нефть запланирована на 6 апреля, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent
 с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.
Коммерсантъвчера в 02:38

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Нефть Brent подорожала более чем на 15%

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Нефть Brent подешевела более чем на 5%

Известия02:05

Цены на нефть сегодня значительно растут на фоне новостей из США

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Рубль резко укрепился: цена нефти взлетела на 25%

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Цены на нефть Brent выросли на 10%

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Трамп словом поднял цены на нефть более чем на 46%

ИА Красная Веснавчера в 14:18

Цена на нефть подскочила на 46%

Комсомольская правдавчера в 11:06
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Политика

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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
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Вирусолог рассказал о влиянии прививки от туберкулеза на коронавирус

Российский врач-вирусолог-иммунолог оценил влияние прививки БЦЖ от туберкулеза на течение коронавируса нового типа COVID-19 на территории РФ.
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Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

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Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»

Вечерняя Москва 10:05
Общество

Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки

Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Моссовет вчера в 09:49
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru вчера в 14:55
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Политика

РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций передал в США российско-японскую систему для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 16:07
Гаджеты

Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Astera 14:57
Общество

Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Известия 14:52
Шоу-бизнес

Самойлова закрывает свой бизнес после заявления о разводе с Джиганом

Самойлова всегда рекламировала одежду вместе со своими детьми и никогда не говорила о том, что товары плохо продаются, поэтому ее фанаты не понимают, что подвигло ее отказаться от бизнеса.
RuNews24.ru 02:33
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Александр Беглов установил новые правила на время вынужденных выходных

3 апреля губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

На 76-м месте в списке, утвержденном 20 марта комиссией правительства РФ, находится ООО «Ф.О.Н.». Как подтвердили Би-би-си в департаменте маркетинга компании, она является юридическим лицом букмекерской конторы «Фонбет».
Ридус 12:52
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
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Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

РБК 02:14
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Здоровье

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
РИА Новости 13:13
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Авто

В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
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В Сербию прибыл пятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Пятый самолёт Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 15:49
Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
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Здоровье

В инфекционных больницах Ставрополья создают дополнительные койко-места

Виктор Мажаров пояснил, что на данный момент в больницах края к уже существующим 1358 койкам разворачивают дополнительные 1321 инфекционные койки.
Своё ТВ 15:09
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