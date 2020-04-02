Энергетика
Expert.ruЦены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
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с чего всё началось
Котировки марки Brent взлетели до 36 долларов за баррель после сообщений Дональда Трампа о переговорах Владимира Путина с кронпринцем Саудовской Аравии.BFM.ru02 апреля в 02:40
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Цены на нефть поднимались до 35,99 долларов за баррель на торгах 2 апреля
Российская газета02 апреля в 11:14
Заявления Трампа не смогли поднять цену на нефть выше 30 долларов
Московский Комсомолец02 апреля в 23:05
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