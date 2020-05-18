Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости". Отмечается, что в 17.36 цена июльских фьючерсов выросла на 7,75%, до $35,02 за баррель. Нефть WTI тоже дорожает на 9,52% до $32,33 за баррель.
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Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
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В Хакасии коронавирус выявлен почти у 700 человек
Абакан, 20 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 мая в правительстве республики.
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Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета вчера в 09:45
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
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В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19
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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Общество
Военные привезли коронавирус на Сахалин
Еще у трех человек в регионе обнаружили COVID-19. Двое из них — военнослужащие, которые вернулись на Кунашир и Сахалин из отпусков.
EastRussia вчера в 22:00
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости 18 мая в 17:57
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ вчера в 00:30
Общество
Путин: выплаты по 10 тысяч рублей получат 22 млн детей
В России 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет получат выплаты в 10 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 08:21
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
«Коронавирусные» выплаты получили более 600 амурских медиков
В Приамурье более 600 медработников получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19.
ИА Порт Амур вчера в 23:35
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Актриса Наталья Назарова с трудом выживает в нищете и одиночестве
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Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
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Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Спорт-Экспресс вчера в 11:50
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Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%
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Дождь вчера в 02:53
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Экс-чиновника Ульяновской области обвинили в ущербе на 90 млн рублей
Ущерб, причинённый лесному фонду России, оценён следствием на сумму около 90 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:18
Футбол
Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории
Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
Газета.Ru вчера в 21:50
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Польский генерал признал отсталость танковых войск страны
Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
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СМИ: против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
Офис генпрокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Кембридж отменит все очные лекции в 2020-2021 учебном году
Кембриджский университет собирается отменить все очные лекции в следующем учебном году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет Financial Times со ссылкой на заявление университета.
Аргументы и Факты 00:06
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Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната
Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
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