Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости". Отмечается, что в 17.36 цена июльских фьючерсов выросла на 7,75%, до $35,02 за баррель. Нефть WTI тоже дорожает на 9,52% до $32,33 за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

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Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

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Цена нефти сегодня, 17 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

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Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

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Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС18 мая в 10:35

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК18 мая в 05:51

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

RT на русском18 мая в 13:54
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В Хакасии коронавирус выявлен почти у 700 человек

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REGNUM вчера в 23:43
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На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета вчера в 09:45
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Происшествия

В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19

REGNUM вчера в 23:48
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
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Общество

Военные привезли коронавирус на Сахалин

Еще у трех человек в регионе обнаружили COVID-19. Двое из них — военнослужащие, которые вернулись на Кунашир и Сахалин из отпусков.
EastRussia вчера в 22:00
Общество

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости 18 мая в 17:57
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Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ вчера в 00:30
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Общество

Путин: выплаты по 10 тысяч рублей получат 22 млн детей

В России 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет получат выплаты в 10 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 08:21
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Общество

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

«Коронавирусные» выплаты получили более 600 амурских медиков

В Приамурье более 600 медработников получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19.
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Актриса Наталья Назарова с трудом выживает в нищете и одиночестве

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Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
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Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Хоккей

Якоб Берглунд стал игроком «Трактора»

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Экономика

Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
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Происшествия

Экс-чиновника Ульяновской области обвинили в ущербе на 90 млн рублей

Ущерб, причинённый лесному фонду России, оценён следствием на сумму около 90 млн рублей.
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Футбол

Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории

Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
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Армия и оружие

Польский генерал признал отсталость танковых войск страны

Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
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Политика

СМИ: против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

Офис генпрокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Кембридж отменит все очные лекции в 2020-2021 учебном году

Кембриджский университет собирается отменить все очные лекции в следующем учебном году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет Financial Times со ссылкой на заявление университета.
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Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната

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