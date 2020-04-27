Энергетика
РЕН ТВЦена на нефть Brent упала до $20 за баррель
Нефть марки Brent подешевела до $19,9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Такими образом, цена на июньские фьючерсы на нефть этой марки на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 7,2%.
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Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
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Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
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Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
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Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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«Бавария» подписала с Фликом трехлетний контракт
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик продолжит работу с командой. Стороны подписали новый контракт, который рассчитан на три года.
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Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
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В Краснодарском крае вводят обязательный «масочный режим»
Режим ужесточать не стали, однако глава региона совместно с Роспотребнадзором ввел обязательный масочный режим.
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КНР осудила заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море
Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, Пекин выражает протест в связи с проходом корабля ВМС США Barry возле Парасельских остров в Южно-Китайском море.
Военное дело вчера в 04:47
Экономика
Падение деловой активности в России превзошло рекорд кризиса 1998 года
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в апреле впервые снизился до 31,3 пункта с 47,5 пункта в марте, сообщила компания Markit, рассчитывающая экономические индексы для стран.
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Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Игроки хвалят демоверсию мрачного фантастического боевика Hellpoint, вдохновленного Dark Souls
Авторы не скрывают, что основной источник вдохновения для них – серия Dark Souls.
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Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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В ВОЗ оценили возможность ослабления ограничений в России после 12 мая
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с ТАСС оценила возможность ослабления ограничений, введённых в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, после 12 мая.
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Darkborn, ранее известная как Project Wight, заморожена
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Общество
На въезде в Тульскую область отмечена многокилометровая пробка
На въезде в Тульскую область очевидцами отмечена растянувшаяся на несколько километров пробка.
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Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея ввиду элементы технического анализа.
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Заразившимся медикам на Ставрополье выплатят до одного миллиона рублей
В Ставропольском крае медикам, заразившимся коронавирусной инфекцией на работе, могут выплатить до миллиона рублей в зависимости от степени вреда здоровью, сообщает пресс-служба губернатора.
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 08:47
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Поклонники заподозрили, что Жигунов ушел от жены к копии Заворотнюк
Поступают сведения о том, что «гардемарин» начал встречаться с журналисткой Викторией Ворожбит, которая внешне очень походит на прошлую пассию Жигунова, коллегу по сериалу «Моя прекрасная няня», Анастасию Заворотнюк.
Peterburg2.ru вчера в 18:40
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В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются "сурово наказать" Китай за коронавирус.
Газета.Ru 09:28
Политика
Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность
Борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
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Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
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Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах
После режима самоизоляции производство матрасов в России быстро восстановится, поскольку они поизносятся у многих.
Lenta.ru 09:38
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Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Игромания.ру 07:16