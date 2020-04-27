Нефть марки Brent подешевела до $19,9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Такими образом, цена на июньские фьючерсы на нефть этой марки на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 7,2%.

Цена на нефть Brent упала до $20 за баррель

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