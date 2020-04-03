Энергетика
КомпанияНефть Brent подорожала более чем на 10%
Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) утром 2 апреля выросла на 10,26%. Об этом свидетельствуют данные биржи. К 10:00 по Москве, нефть Brent достигла отметки в 27,57 доллара за баррель.
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Всемирный банк требует пересмотреть украинский закон о продаже земли
На сайте партии указывается, что Всемирный банк потребовал пересмотреть принятый закон, увеличив "разрешенную к приватизации площадь участка" и "допустить к покупке земли юридических лиц".
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«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
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Звезда рассказала, что медики поставили ей диагноз «биполярное расстройство».
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Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно
Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.
Энергетика
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Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Китай поставит России 80 млн медицинских масок
Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.
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Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
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Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
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Еще один прототип ракеты Starship разрушился во время испытаний
Представители компании SpaceX рассказали, что во время последних испытаний они навсегда потеряли Starship SN3 - один из демонстрационных прототипов.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
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Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Информация о минировании самолёта Петербург-Москва не подтвердилась
Самолёт сообщения Петербург-Москва(Шереметьево) получил анонимное сообщение об угрозе взрыва.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Экономика
Астраханский губернатор объявил о корректировке запретительных мер
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в очередной раз сегодня обратился к астраханцам.
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Режиссер «Аннабель» выпустил короткометражный хоррор
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В Сети опубликованы фото редкой «Нивы» родом из 80-х
Известно, что отечественный производитель осуществлял поставки автомобиля в Германию в восьмидесятые годы.