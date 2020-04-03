Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) утром 2 апреля выросла на 10,26%. Об этом свидетельствуют данные биржи. К 10:00 по Москве, нефть Brent достигла отметки в 27,57 доллара за баррель.

Нефть Brent подорожала более чем на 10%

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