с чего всё началось

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 9,57%, до $27,36 за баррель по состоянию на 10:17 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на нефть Brent превысила $27 за баррель

Общество Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.

Кино Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Общество Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Общество Названа доля комфортных для жизни городов России Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.

Общество Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности 31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Авто Представлен седан Genesis G80 нового поколения Суббренд Hyundai, Genesis провел официальную презентацию седана G80 второго поколения. Об этом сообщается на сайте производителя.