Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent превысила $27 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 9,57%, до $27,36 за баррель по состоянию на 10:17 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent
 с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.
Коммерсантъ02:38

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Нефть Brent дорожает более чем на 6%

РИА Новости00:48

Нефть марки Brent подорожала почти на 10%

REGNUM02:52

Цена нефти Brent выросла более чем на 11%

RT на русском02:29

Нефть этим утром значительно выросла в цене

Эхо Москвы03:03

Цена на нефть Brent превысила $27 за баррель

РБК03:40

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

ТАСС02:22

Новости кризиса 2 апреля: рост расходов на коммуналку и отрицательная цена на российскую нефть

URA.Ru00:00
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Происшествия

В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины

В четверг, 2 апреля, полиция усиленно проверяет, как челябинцы соблюдают режим всеобщей самоизоляции.
Эхо Москвы в Челябинске 06:53
Общество

Названы десять регионов РФ, где нет коронавируса

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России осталось десять регионов, где не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
Южный Федеральный вчера в 22:19
Общество

Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.
Аргументы недели 05:54
Кино

Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн

Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
REGNUM 02:16
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Политика

В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза

США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Известия 07:02
Армия и оружие

Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
РБК 06:32
Экономика

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 22:04
Единоборства

Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова из-за отмены боя

Piter.tv 05:08
Общество

Сроки рассмотрения заявления на маткапитал сократили в три раза

Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее сроки рассмотрения заявления на предоставление материнского катала.
REGNUM 06:11
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Общество

Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде

Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс - Россия 04:16
Армия и оружие

Силы Триполи нанесли удары по авиабазе Ливийской национальной армии

ИА Красная Весна вчера в 14:37
Экономика

Минсельхоз РФ запланировал направить до 1,5 млн т зерна на рынок

«В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства», — добавили в ведомстве.
Известия 02:48
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
РБК 00:40
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Общество

Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Известия 05:43
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич заявила, что снова беременна

Вести Подмосковья 04:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Общество

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина

В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
Моя Москва.онлайн 04:53
Общество

В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда

На въездах в Казань установлено 14 постов, которые проверяют соблюдение гражданами режима обязательной самоизоляции.
Inkazan 05:26
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
Авто

Представлен седан Genesis G80 нового поколения

Суббренд Hyundai, Genesis провел официальную презентацию седана G80 второго поколения. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 30 марта в 08:03
Происшествия

В Москве нашли тело писателя Владимира Сирого

На юге Москвы найден мертвым писатель Владимир Сирый, сообщает kp.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Российская газета 04:47
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия вчера в 09:35
Спорт

Вратарь НХЛ Ленер из-за COVID-19 назвал идиотами руководителей Швеции

Вратарь клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Робин Ленер раскритиковал власти Швеции из-за позиции по коронавирусу.
Pravda.Ru 06:26
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