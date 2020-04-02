Энергетика
РБКЦена на нефть Brent превысила $27 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 9,57%, до $27,36 за баррель по состоянию на 10:17 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.Коммерсантъ02:38
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