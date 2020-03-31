Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $23 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $23 за баррель на фоне состоявшегося 30 марта телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена на нефть Brent превысила $27 за баррель

РБК03:40

Жэньминь жибао (Китай): международные цены на нефть в будущем подвернуться еще большим колебаниям (Жэньминь жибао)

ИноСМИвчера в 07:00

Цена на нефть Brent поднялась до $23 за баррель

Телеканал 360°31 марта в 04:20

Цена на нефть Brent превысила $23 за баррель

Rambler News Service31 марта в 05:10

Цена на нефть Brent выросла до 23 долларов за баррель

Вечерняя Москва31 марта в 02:58
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Комментарии

Политика

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
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Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
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За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
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Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить нерабочую неделю в России.
АН Между строк вчера в 12:20
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Общество

В Ухани сняли действовавший два месяца карантин

Накануне в Ухани после нескольких дней не зафиксированных случаев заболевания сняли жесткий режим карантина, введённого два месяца назад.
Казанские ведомости 06:11
Общество

Почтовые отделения возобновили свою работу

Отделения «Почты России», работа которых была приостановлена с 30 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), вновь открыты для посетителей в Пензенской области с четверга, 2 апреля.
PenzaNews 03:50
Здоровье

В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у переболевших людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии других зараженных.
TV BRICS 04:31
Энергетика

В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель

В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
РБК 05:13
Здоровье

Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе

Пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране может наступить уже на следующей неделе. Максимальный уровень ожидается к 10 апреля.
Пятый канал 03:10
Кино

Звезда сериала «Патриот» Антон Жижин рассказал о звездной болезни Анастасии Талызиной

Территория новостей 00:00
Общество

В России начали вводить QR-коды для контроля режима изоляции

В Нижегородской области ввели оформление заявок, с помощью которых жители смогут покинуть место проживания или переехать, — подтвердить их можно будет с помощью QR-кода.
Lenta.ru 06:21
Происшествия

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Экономика

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.
Известия 02:26
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости 30 марта в 09:59
Общество

Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
РБК 02:59
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:01
Армия и оружие

Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
РБК 06:32
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Происшествия

В Ярославле лишили прав водителя, не пропустившего «Скорую» с ребенком

Ярославль, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Мировой суд Фрунзенского района Ярославля признал водителя автомобиля «Хендай» виновным в нарушении правил дорожного движения, он не пропустил автомобиль «Скорой помощи», в котором везли ребенка в больницу.
REGNUM 06:11
Политика

Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы

Москва, 1 апреля 2020, 13:12 — REGNUM На сегодняшний день пока никаких решений о переносе или отмены проведения парада Победы в Москве 9 мая из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции не принималось.
REGNUM вчера в 06:12
Футбол

Юрген Клопп может покинуть «Ливерпуль» ради сборной Германии

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассматривается в качестве нового наставника футбольной сборной Германии.
Вести.Ru 02:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Фергюсоном

Российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу отмены поединка с американцем Тони Фергюсоном в связи с пандемией коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 18:37
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
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