Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $23 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $23 за баррель на фоне состоявшегося 30 марта телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Политика
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Политика
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Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
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Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает
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Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить нерабочую неделю в России.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Общество
В Ухани сняли действовавший два месяца карантин
Накануне в Ухани после нескольких дней не зафиксированных случаев заболевания сняли жесткий режим карантина, введённого два месяца назад.
Общество
Почтовые отделения возобновили свою работу
Отделения «Почты России», работа которых была приостановлена с 30 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), вновь открыты для посетителей в Пензенской области с четверга, 2 апреля.
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Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у переболевших людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии других зараженных.
Энергетика
В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель
В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
Здоровье
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране может наступить уже на следующей неделе. Максимальный уровень ожидается к 10 апреля.
Кино
Звезда сериала «Патриот» Антон Жижин рассказал о звездной болезни Анастасии Талызиной
Общество
В России начали вводить QR-коды для контроля режима изоляции
В Нижегородской области ввели оформление заявок, с помощью которых жители смогут покинуть место проживания или переехать, — подтвердить их можно будет с помощью QR-кода.
Экономика
Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Общество
Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине
Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Здоровье
В Москве родился ребенок с коронавирусом
Армия и оружие
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок
За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Происшествия
В Ярославле лишили прав водителя, не пропустившего «Скорую» с ребенком
Ярославль, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Мировой суд Фрунзенского района Ярославля признал водителя автомобиля «Хендай» виновным в нарушении правил дорожного движения, он не пропустил автомобиль «Скорой помощи», в котором везли ребенка в больницу.
Политика
Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы
Москва, 1 апреля 2020, 13:12 — REGNUM На сегодняшний день пока никаких решений о переносе или отмены проведения парада Победы в Москве 9 мая из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции не принималось.
Футбол
Юрген Клопп может покинуть «Ливерпуль» ради сборной Германии
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассматривается в качестве нового наставника футбольной сборной Германии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Фергюсоном
Российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу отмены поединка с американцем Тони Фергюсоном в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
В США начали банкротиться нефтяные компании
Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.