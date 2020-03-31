Цена на нефть марки Brent поднялась выше $23 за баррель на фоне состоявшегося 30 марта телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $23 за баррель

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