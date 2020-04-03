Коронавирус

Народные новостиНародные новостиНефть марки Brent дорожает на 7%

На открытии торгов сырье Brent фиксировало снижение на на 5,1% до 28,4 доллара за баррель. Аналогичная ситуация складывалась и с WTI - снижение 4,9%, до 24,08 долларов за баррель. Днем ранее стоимость фьючерсов Brent резко выросла на 46,7%, поднявшись до 36,39 доллара за баррель.
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Торговая неделя на рынке нефти закончилась резким ростом цен

Московский Комсомолец03 апреля в 20:18

Рост цен на нефть Brent ускорился до 16%

РБК03 апреля в 09:13

Рост нефтяных котировок ускорился, Brent превысила $34 за баррель

Росбалт03 апреля в 09:56

Цена нефти Brent превысила 34 доллара за баррель

Москва 2403 апреля в 08:58

Цена нефти марки Brent превысила $34

ТАСС03 апреля в 08:49

Цена на нефть Brent превысила $34 за баррель

Rambler News Service03 апреля в 09:09

Цена нефти Brent превысила $33 за баррель

Парламентская газета03 апреля в 06:43
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

В больнице в Коммунарке в настоящее время находится 201 пациент с коронавирусом.
Известия 02:19
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск вчера в 04:31
Экономика

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине

Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Известия вчера в 18:30
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

BFM.ru 02:50
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 03 апреля в 06:07
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии

Дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса подтвердила в своем Instagram информацию о том, что у нее диагностирован коронавирус нового типа.
НТВ вчера в 02:24
Происшествия

Десять человек пострадали при взрыве в доме в Орехово-Зуеве

Десять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы Московской области.
Газета.Ru 02:26
Музыка

Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска

Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
Sibnet Новости 03 апреля в 22:59
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Происшествия

В Самарской области вылечившихся от коронавируса стало девять

В Самарской области продолжают лечение восемь человек с COVID-19. Общее количество выздоровевших — девять.
Самарская газета 03:23
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Заемщики в апреле должны совершать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения нерабочих дней, объявленных в России в связи с ситуацией с коронавирусом, следует из сообщения ЦБ РФ.
НТВ вчера в 02:45
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU 02 апреля в 12:14
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Российская газета 01:18
Здоровье

Российский врач назвал ошибки в борьбе с коронавирусом в Италии

Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом, сообщает «Коммерсант».
Аргументы и Факты вчера в 01:17
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Моя Москва.онлайн 03 апреля в 00:17
Экономика

Двухлетняя рецессия в России — аналитики дали оптимистический прогноз

При составлении оптимистического прогноза эксперты исходили из следующих приоритетов государственной антикризисной политики: В докладе отмечается, что антикризисный вариант финансовой политики приведет к большему росту инфляции в 2020 году.
ИА Красная Весна 03:12
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 03 апреля в 06:31
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» с Плесецка отложили на месяц

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск третьего спутника «Глонасс-К» с космодрома Плесецк перенесен с мая на июнь, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Футбол

Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру

Soccer.ru 02 апреля в 11:32
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Гаджеты

Утечка подтвердила некоторые характеристики i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K

Речь пока идёт о моделях Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.
Игромания.ру вчера в 17:28
Общество

Знаки о закрытии Красноярска на карантин демонтированы

Под Красноярском убрали знаки о закрытии города на карантин.
КП - Красноярск 02:18
Недвижимость

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
Коммерсантъ 03:00
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
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