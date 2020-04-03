На открытии торгов сырье Brent фиксировало снижение на на 5,1% до 28,4 доллара за баррель. Аналогичная ситуация складывалась и с WTI - снижение 4,9%, до 24,08 долларов за баррель. Днем ранее стоимость фьючерсов Brent резко выросла на 46,7%, поднявшись до 36,39 доллара за баррель.

Общество Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.

Экономика Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.

Общество Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях 2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Экономика ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.

Шоу-бизнес Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии Дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса подтвердила в своем Instagram информацию о том, что у нее диагностирован коронавирус нового типа.

Происшествия Десять человек пострадали при взрыве в доме в Орехово-Зуеве Десять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы Московской области.

Экономика ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам Заемщики в апреле должны совершать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения нерабочих дней, объявленных в России в связи с ситуацией с коронавирусом, следует из сообщения ЦБ РФ.

Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в РФ Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.

Экономика Двухлетняя рецессия в России — аналитики дали оптимистический прогноз При составлении оптимистического прогноза эксперты исходили из следующих приоритетов государственной антикризисной политики: В докладе отмечается, что антикризисный вариант финансовой политики приведет к большему росту инфляции в 2020 году.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Недвижимость Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.