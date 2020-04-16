Коронавирус
RT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в четверг, 16 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,72% — до $27,89 за баррель.
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Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
Баскетбол
Опубликована лучшая фотография 2019 года
Организаторы международного конкурса World Press Foto назвали лучший снимок 2019 года в области "Спорт".
Pravda.Ru 07:59
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15 апреля в 12:53
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Кино
В разработке находится сериал о «Тёмной лиге справедливости»
Новыми проектами Bad Robot стали: Overlook — приквел фильма «Сияние», Duster — криминальная драма о жизни водителя преступного синдиката и «Тёмная лига справедливости» — экранизация серии комиксов издательства DC.
REGNUM 07:50
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Российская певица Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь.
Evo-rus.com 08:08
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Армия и оружие
Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» смогут нести до 24 «Цирконов»
Усовершенствованные фрегаты проекта 22350, строящиеся в Санкт-Петербурге, смогут иметь на вооружении по 24 ударные ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Цирконы".
Российская газета 03:29
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Шоу-бизнес
Дочь Мерьем Узерли «взорвала» турецкие соцсети
Согласно распространенному сообщению, артистка поделилась совместным фото с дочерью, которое буквально «взорвало» сеть.
Rusturkey.com вчера в 23:06
Хоккей
Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру
В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru 00:03
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир
ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Здоровье
Коронавирус на Кубани за сутки подтвержден еще у 30 человек
За сутки в Краснодарском крае подтверждены еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:16
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 11:16
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35