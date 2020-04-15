Коронавирус
РБКЦена на нефть Brent превысила $28
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,51%, до $28,11 за баррель по состоянию на 11:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Нефть марки WTI выросла на 2%, до $20,3 за баррель.
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Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Здоровье
Китай предоставил России партию гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Партию в 68600 упаковок лекарства, предназначенного для лечения больных COVID-19, в качестве гуманитарной помощи передала России китайская фармацевтическая компания.
Российская газета 02:06
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Армия и оружие
Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии
Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU 03:30
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Политика
МИД занялся розыском российских школьников в США
МИД заверяет, что совместно с российскими дипломатическими учреждениями в США делает всё возможное для розыска детей.
МордовМедиа 14 апреля в 15:52
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Финансы
Официальный курс евро на выходные составил 80 рублей
ЦБ России установил официальный курс доллара и евро на выходные, 18-20 апреля.
Газета.Ru 07:01
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Футбол
«Барселона» не вернет Неймара в летнее трансферное окно
Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.
ODDS.ru 00:15
Экономика
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Космос
Рядом с Солнцем находится странный черный треугольный объект
Странный черный треугольный объект был обнаружен вблизи Солнца.
HotGeo 14 апреля в 15:18
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В МЧС оценили задымление от пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС
«Расстояние от места лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины до ближайшей границы с Брянской областью составляет более 150 км. Как и прогнозировалось ранее, задымление от пожаров на территорию России не распространяется», — приводит ТАСС сообщение МЧС.
RT на русском 07:16
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Общество
Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе
Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Взгляд.ру 07:12
Общество
Два дальнобойщика в Калининградской области заразились коронавирусом
В Калининградской области коронавирусная инфекция поразила двух водителей-дальнобойщиков.
Русский Запад 06:50
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38