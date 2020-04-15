Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,51%, до $28,11 за баррель по состоянию на 11:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Нефть марки WTI выросла на 2%, до $20,3 за баррель.

Общество Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции. 329

Общество Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры. 115

Политика МИД занялся розыском российских школьников в США МИД заверяет, что совместно с российскими дипломатическими учреждениями в США делает всё возможное для розыска детей. 4,6K

Финансы Официальный курс евро на выходные составил 80 рублей ЦБ России установил официальный курс доллара и евро на выходные, 18-20 апреля.

Энергетика Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами. 704

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 365

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 2,2K

Политика Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения. 226

Футбол «Барселона» не вернет Неймара в летнее трансферное окно Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 96

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 26

Общество В МЧС оценили задымление от пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС «Расстояние от места лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины до ближайшей границы с Брянской областью составляет более 150 км. Как и прогнозировалось ранее, задымление от пожаров на территорию России не распространяется», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Общество Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал. 12

Общество Два дальнобойщика в Калининградской области заразились коронавирусом В Калининградской области коронавирусная инфекция поразила двух водителей-дальнобойщиков.