Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в четверг, 16 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,72% — до $27,89 за баррель.
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Комментарии
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа вчера в 06:32
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни
В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
Здоровье
О связи лишнего веса и коронавируса рассказала Малышева
В прямом эфире в своём аккаунте в Instagram телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала ещё одну группу риска по коронавирусу.
Live24 03:06
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Происшествия
В Рыбинске SARS-CoV2 выявлен у сотрудника больницы № 1
Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудников и пациентов нескольких больниц в Ярославле и Гаврилов-Яме.
REGNUM 02:55
Армия и оружие
Прошедшая модернизацию пушка 2С7М поступила в войска
Вооруженные силы России получили первую модернизированную на предприятии «Уралтрансмаш» 203-мм самоходную пушку «Малка».
ANNA-News вчера в 06:31
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Известия 03:43
Армия и оружие
МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.
REGNUM 03:38
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия 15 апреля в 18:52
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Экономика
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Коммерсантъ вчера в 16:09
Общество
В Крыму выявили три новых случая коронавируса
Три новых случая коронавируса выявлено в Крыму за последние сутки, общие число зараженных достигло 40, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:03
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество
В Самарской области продлен режим самоизоляции
Стало известно, что в Самарской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля.
Pro Город Самара вчера в 13:19
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК вчера в 07:47
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области
В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
Здоровье
Самый вредный продукт в мире назвал врач
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что сахар является одним из самых опасных и вредных продуктов.
Live24 вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлен до 30 апреля.
Российская газета 03:29
Общество
Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса
Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов.
Известия 00:08