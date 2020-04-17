Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в четверг, 16 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,72% — до $27,89 за баррель.
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Brent подорожала до $28,35 за баррель

Интерфакс01:09

Цены на нефть растут, несмотря на негативный прогноз МЭА

ИА Красная Веснавчера в 02:21

Новости кризиса 17 апреля: россиянам пообещали, что дефолта не будет, а в Китае впервые за 28 лет рухнул ВВП

URA.Ru00:00

Цены на нефть стабилизировались у отметки 28,5 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:14

Цены на нефть: Brent вернулась к $28, WTI опустилась ниже $20 за баррель

REGNUMвчера в 16:31

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:16

Нефть коррекционно дорожает после падения на данных о росте запасов в США

ПРАЙМвчера в 01:09
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
3,7K
Футбол

Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу

Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа вчера в 06:32
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
3
Здоровье

О связи лишнего веса и коронавируса рассказала Малышева

В прямом эфире в своём аккаунте в Instagram телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала ещё одну группу риска по коронавирусу.
Live24 03:06
11
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
97
Происшествия

В Рыбинске SARS-CoV2 выявлен у сотрудника больницы № 1

Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудников и пациентов нескольких больниц в Ярославле и Гаврилов-Яме.
REGNUM 02:55
Армия и оружие

Прошедшая модернизацию пушка 2С7М поступила в войска

Вооруженные силы России получили первую модернизированную на предприятии «Уралтрансмаш» 203-мм самоходную пушку «Малка».
ANNA-News вчера в 06:31
5
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
1,6K
Общество

Прилетевших из Таиланда жителей Башкирии отправили в обсерватор

UfaTime.ru 01:33
111
Общество

«Союз МС-15» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
146
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Известия 03:43
1
Армия и оружие

МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию

Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.
REGNUM 03:38
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
613
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия 15 апреля в 18:52
248
Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
1,7K
Экономика

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
115
Политика

Владимир Путин отложил военный парад

Коммерсантъ вчера в 16:09
2,6K
Общество

В Крыму выявили три новых случая коронавируса

Три новых случая коронавируса выявлено в Крыму за последние сутки, общие число зараженных достигло 40, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:03
1
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
94
Общество

В Самарской области продлен режим самоизоляции

Стало известно, что в Самарской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля.
Pro Город Самара вчера в 13:19
Экономика

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК вчера в 07:47
549
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
241
Здоровье

Самый вредный продукт в мире назвал врач

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что сахар является одним из самых опасных и вредных продуктов.
Live24 вчера в 10:19
111
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
17
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
148
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
3,8K
Игры

Улучшенная версия Borderlands стала временно бесплатной

Дни24 02:52
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлен до 30 апреля.
Российская газета 03:29
8
Общество

Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса

Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов.
Известия 00:08
18
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