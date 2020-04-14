Коронавирус
ТАССЦена нефти Brent теряет более 8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 8,18% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне $27,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:10 мск.
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Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ вчера в 16:09
Экономика
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
Армия и оружие
ВМС США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
«15 апреля 2020 года самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземном море, был перехвачен российским Су-35», — сообщает американское ведомство.
ФАН 15 апреля в 18:21
Транспорт
Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
Общество
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Авто
В Haval назвали комплектации внедорожника Haval H5 для России
Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», внедорожник Haval H5 предложат у нас в двух комплектациях: Elite и Premium.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 05:43
Политика
Представления о демократии изменятся, считает Медведев
Демократия в мире останется после пандемии коронавируса, но она пройдет испытание на прочность, а представления о ней изменятся.
Вести.Ru 10:59
Армия и оружие
В Черном море прошли боевые учения российских кораблей
Боевые учения провели российские фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» в Черном море.
ИА Красная Весна 02:11
Общество
Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде
Московский Комсомолец вчера в 15:59
Армия и оружие
Минобороны России создало резерв военнослужащих для борьбы с пандемией
Напомним, на территории Западного военного округа созданы специализированные соединения для борьбы с пандемией коронавируса.
Профиль 10:44
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Общество
Российским безработным назначены максимальные выплаты
Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей.
Lenta.ru 11:11
Футбол
УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов
УЕФА определился с датой начала группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Metaratings 07:13
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Происшествия
В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима
Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 04:24
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26