Энергетика
СаминвесторЦены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель
Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
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Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Комсомольская правда20 марта в 16:12
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Комментарии
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