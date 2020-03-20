Энергетика

СаминвесторСаминвесторЦены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель

Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
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Цены на нефть WTI вернулись к уровню 2000-х годов

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Цена нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 4%

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ТАСС20 марта в 14:54

Brent выше $30, доллар выше 79 руб./$

Коммерсантъ20 марта в 04:47
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Назван курс доллара на конец марта

На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
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Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
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В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
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В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Стали известны результаты теста Роналду на коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «домыслами» или «специально вброшенными фейками» сообщения о том, что в связи с коронавирусом в Москву будут вводиться войска.
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В NASA рассказали о применении на Земле космических технологий

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Роспотребнадзор в День воды решил напомнить россиянам о сохранности водных ресурсов планеты.
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После пребывания в больницах региона домой выписали 17 человек, у которых коронавирус ранее не подтвердился.
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Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
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Москва приняла предложения Минска по поставкам нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
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Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
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Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
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