Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $29 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 08:18 мск, цена на майские фьючерсы нефти Brent выросла на 14,68% и составила $29,15 за баррель.
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Эхономика: Цены на нефть продолжают расти

Эхо Москвы00:23

Цена нефти WTI упала более чем на 10%

RT на русском20 марта в 14:50

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55

Цена нефти марки WTI упала на 13%

ПРАЙМ20 марта в 14:53

Цена нефти Brent снизилась до $26,94 за баррель

ТАСС20 марта в 14:54

Цена нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 4%

РБК20 марта в 14:48

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Интерфакс20 марта в 01:31
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Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 18:02
Общество

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Происшествия

В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.
Вести.Ru 01:34
Общество

Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве

Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Известия 02:33
Происшествия

В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 18:43
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Политика

МИД Украины назвал главные угрозы — COVID-19 и «агрессия России»

Украинская дипломатическая служба в последние две недели 90% своего времени тратит на борьбу с пандемией COVID-19, а 10% времени — на противодействие «российской агрессии», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 марта в интервью «Радио Свобода».
Красная весна вчера в 14:08
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Футбол

«Уфа» анонсировала матч с «Тамбовом» в РПЛ, несмотря на коронавирус

«Уфа» планирует показать матч 23-го тура российской Премьер-лиги несмотря на то, что чемпионат был приостановлен.
Sport24.ru 02:20
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 20 марта в 08:52
Общество

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия 20 марта в 21:49
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru 20 марта в 09:56
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Происшествия

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
Газета.Ru 03:22
Экономика

Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт

Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
iReactor 02:27
Спорт

Оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения Олимпиады

Организационный комитет «Токио-2020» приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 года из-за распространения коронавируса.
News.ru 03:21
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Общество

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
РИА Новости 02:28
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 04:02
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье

Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Российская газета вчера в 09:43
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
News.ru вчера в 16:44
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:15
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Космос

Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов

Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
ИА Новороссия 19 марта в 13:15
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие

ЛНА Хафтара приостановила боевые действия в Ливии

Настало время всем участникам конфликта, включая Ливийскую Национальную Армию, приостановить военные операции, отказаться от иностранного вмешательства и дать возможность органам здравоохранения бороться с эпидемией коронавируса - говорилось в заявлении американского Госдепа, опубликованного 21 марта.
Военное обозрение 02:37
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
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