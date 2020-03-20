Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМировые цены на нефть резко растут после обвала

Показатель роста превышает пять с половиной процентов: к 9:13 по Москве стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent подскакивает на 5,63 процента (до 26,27 доллара за баррель). Одновременно с этим еще существеннее прибавляет в цене нефть WTI — на 12,48 процента, до 23,43 доллара.
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Цена нефти Brent превысила $30

Коммерсантъ20 марта в 01:04

Цена нефти Brent превысила $30

Ведомости20 марта в 03:41

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

РБК20 марта в 03:18

Эхономика: Цены на нефть продолжают расти

Эхо Москвы00:23

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

ТАСС20 марта в 03:19

Цена нефти Brent растёт более чем на 3%

RT на русском20 марта в 01:04

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа

Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Live24 05:08
Армия и оружие

На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина

На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Rambler News Service 05:48
Политика

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Голос Правды 19 марта в 04:59
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru 03:49
Происшествия

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Происшествия

В Дмитрове локализовали пожар на складе

Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводском складе алюминиевых изделий в Дмитрове составила 60 тыс. кв. м, обрушилась кровля.
Интерфакс вчера в 09:30
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Газета.Ru 01:15
Общество

Коронавирус в России: более 52 тысяч человек находятся под наблюдением

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек», - сообщают на официальном сайте Роспотребнадзора.
Свободная Пресса 05:02
Политика

«РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина

Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.
Коммерсантъ 05:47
Армия и оружие

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Lenta.ru 05:04
Футбол

Умяров и Глушенков провели тренировку с «Чертаново»

Футболист «Спартака» Наиль Умяров и игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков потренировались на стадионе «Чертаново».
Матч ТВ 03:18
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Музыка

Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru вчера в 01:15
Общество

Ozon увидел рост спроса на игры и шуруповерты на фоне коронавируса

На фоне эпидемии нового коронавируса россияне в марте потратили на товары для домашнего досуга на 75% больше, чем годом ранее.
РБК 03:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Общество

Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:40
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Общество

Почта России приостановила сообщение с 15 странами из-за коронавируса

Письма и посылки нельзя теперь отправить в страны, которые как не обрабатывают международную почту из-за пандемии.
Эхо Москвы 05:01
Энергетика

Сечин назвал условия роста нефти до $60 уже в этом году

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал в интервью телеканалу "Россия 24" условие роста цены нефти до $60 до конца 2020 года.
Газета.Ru вчера в 01:32
Общество

В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусом

На сегодняшний день подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки было выявлено два новых случая.
Югополис 20 марта в 10:19
Футбол

Ибрагимович может завершить карьеру в конце сезона

Нападающий «россонери» Златан Ибрагимович возможно не продлит контракт с клубом по окончании сезона, а решит и вовсе завершить карьеру.
ODDS.ru 03:07
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Происшествия

В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

Вести.Ru 01:34
Здоровье

В Минздраве назвали способы укрепления иммунитета во время карантина

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина в воскресенье, 22 марта, назвала способы поддержать иммунитет во время вспышки инфекционных заболеваний.
Аргументы недели 05:57
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Футбол

Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 06:10
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
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