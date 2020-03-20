Коронавирус
Вечерняя МоскваМировые цены на нефть резко растут после обвала
Показатель роста превышает пять с половиной процентов: к 9:13 по Москве стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent подскакивает на 5,63 процента (до 26,27 доллара за баррель). Одновременно с этим еще существеннее прибавляет в цене нефть WTI — на 12,48 процента, до 23,43 доллара.
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Здоровье
Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Армия и оружие
На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина
На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Политика
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли
Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Происшествия
В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы
В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Происшествия
В Дмитрове локализовали пожар на складе
Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводском складе алюминиевых изделий в Дмитрове составила 60 тыс. кв. м, обрушилась кровля.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Общество
Коронавирус в России: более 52 тысяч человек находятся под наблюдением
«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек», - сообщают на официальном сайте Роспотребнадзора.
Политика
«РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина
Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.
Футбол
Умяров и Глушенков провели тренировку с «Чертаново»
Футболист «Спартака» Наиль Умяров и игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков потренировались на стадионе «Чертаново».
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Музыка
Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении
Общество
Ozon увидел рост спроса на игры и шуруповерты на фоне коронавируса
На фоне эпидемии нового коронавируса россияне в марте потратили на товары для домашнего досуга на 75% больше, чем годом ранее.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Общество
Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса.
Происшествия
В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Общество
Почта России приостановила сообщение с 15 странами из-за коронавируса
Письма и посылки нельзя теперь отправить в страны, которые как не обрабатывают международную почту из-за пандемии.
Энергетика
Сечин назвал условия роста нефти до $60 уже в этом году
Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал в интервью телеканалу "Россия 24" условие роста цены нефти до $60 до конца 2020 года.
Общество
В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусом
На сегодняшний день подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки было выявлено два новых случая.
Футбол
Ибрагимович может завершить карьеру в конце сезона
Нападающий «россонери» Златан Ибрагимович возможно не продлит контракт с клубом по окончании сезона, а решит и вовсе завершить карьеру.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Здоровье
В Минздраве назвали способы укрепления иммунитета во время карантина
Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина в воскресенье, 22 марта, назвала способы поддержать иммунитет во время вспышки инфекционных заболеваний.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Футбол
Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус
Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.