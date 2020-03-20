Показатель роста превышает пять с половиной процентов: к 9:13 по Москве стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent подскакивает на 5,63 процента (до 26,27 доллара за баррель). Одновременно с этим еще существеннее прибавляет в цене нефть WTI — на 12,48 процента, до 23,43 доллара.

Мировые цены на нефть резко растут после обвала

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