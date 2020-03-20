Энергетика
СаминвесторЦены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель
Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
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Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Комсомольская правда20 марта в 16:12
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
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