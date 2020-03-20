Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.

Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Общество Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".

Футбол Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.

Общество Меркель отправляется на домашний карантин Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.

Космос Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.

Происшествия В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Армия и оружие Назван способ США убрать Россию из Сирии США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова перенесла операцию К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.