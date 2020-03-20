Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

В России могут приостановить работу кинотеатров

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

Путин пообещал Италии помочь в борьбе с коронавирусом

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

На Тореза с балкона парадной упал молодой человек

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.