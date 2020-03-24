Энергетика

ТАССТАССЦена на нефть Brent превысила $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
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Цена на нефть марки Brent поднялась до $30 за баррель

Smolnarod.ru00:21

Стоимость нефти Brent превысила 30 долларов на бирже ICE

Вечерняя Москва00:10

Нефть Brent выросла в цене более чем на 3%

Татар-информвчера в 01:25

Цена на нефть Brent превысила $30

ТАССвчера в 18:20

Цена на нефть марки Brent выросла до $30,05

Комсомольская правдавчера в 19:16

Цена барреля нефти Brent превысила 30 долларов

Взгляд.рувчера в 19:20

Цена на нефть марки Brent на торгах превысила $28 за баррель

Газета.Ru24 марта в 13:54
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Общество

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Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Заемщики смогут уйти на «кредитные каникулы»

Президент Владимир Путин предложил установить для граждан "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам.
Российская газета вчера в 16:15
Общество

Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:35
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая предполагает, что переболела коронавирусом

Paparazzi.ru вчера в 17:16
Политика

Выходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 02:13
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Происшествия

У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель перед взлетом

Двигатель российского пассажирского самолета загорелся в аэропорту перед взлетом.
Lenta.ru 02:18
Авто

УАЗ сертифицировал УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Ульяновский автомобильный завод недавно получил сертификат на новое обновление для своего пикапа с одноименным названием, оборудованного автоматической КПП.
Актуальные Новости вчера в 13:32
Общество

Школы Челябинской области официально закрываются на карантин

С 26 марта до особого распоряжения в регионе приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.
Челябинский обзор вчера в 11:16
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Общество

Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Профиль вчера в 01:34
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 24 марта в 11:12
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду

ProstoProSport вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Здоровье

Дмитрий Азаров прокомментировал вчерашнее выступление Президента РФ

В своем сообщении Президент РФ отдельно поблагодарил медицинских работников - людей, которые сейчас стоят на страже нашего с вами здоровья.
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Гаджеты

Nokia представила кнопочный телефон Nokia 5310

Megaobzor.com вчера в 00:38
Экономика

Новосибирские рестораторы и отельеры просят помощи у Травникова

Новосибирские предприятия общепита просят губернатора Андрея Травникова о поддержке в условиях коронавируса.
Atas.info вчера в 23:02
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes 23 марта в 10:57
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Mail.ru Group анонсировала программу поддержки бизнеса

Mail.ru Group предоставит бонусы в своих сервисах для малых и средних предпринимателей (МСП), чтобы поддержать бизнес во время распространения коронавируса, указано в обращении компании.
Ведомости 02:46
Общество

КНДР запросила помощь в проведении тестов на коронавирус, пишут СМИ

Власти Северной Кореи в течение прошлых недель частным образом обращались за помощью к "международным контактам", чтобы расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса COVID-19, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и попавший в распоряжение издания документ.
РИА Новости 02:28
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
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