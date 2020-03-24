Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Здоровье В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

Общество Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Политика Выходной 22 апреля отменен в России В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.

Общество В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Авто УАЗ сертифицировал УАЗ «Пикап» с «автоматом» Ульяновский автомобильный завод недавно получил сертификат на новое обновление для своего пикапа с одноименным названием, оборудованного автоматической КПП.

Общество Школы Челябинской области официально закрываются на карантин С 26 марта до особого распоряжения в регионе приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.

Общество Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.

Шоу-бизнес Умерла народная актриса Инна Макарова Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.

Здоровье Дмитрий Азаров прокомментировал вчерашнее выступление Президента РФ В своем сообщении Президент РФ отдельно поблагодарил медицинских работников - людей, которые сейчас стоят на страже нашего с вами здоровья.

Экономика ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.

Общество Mail.ru Group анонсировала программу поддержки бизнеса Mail.ru Group предоставит бонусы в своих сервисах для малых и средних предпринимателей (МСП), чтобы поддержать бизнес во время распространения коронавируса, указано в обращении компании.

Общество КНДР запросила помощь в проведении тестов на коронавирус, пишут СМИ Власти Северной Кореи в течение прошлых недель частным образом обращались за помощью к "международным контактам", чтобы расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса COVID-19, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и попавший в распоряжение издания документ.