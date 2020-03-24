Энергетика
ТАССЦена на нефть Brent превысила $30
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке
Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Общество
В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус
Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Политика
Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
Экономика
Уральские строители выдвинули условия для работы в период пандемии
Екатеринбургские строители подготовили пакет предложений, которые касаются поддержки отрасли в условиях пандемии коронавируса.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год
Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Общество
Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Экономика
Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу
Рыбный союз, в который входят ведущие переработчики рыбы, такие как "Русское море", "Меридиан", "Агама", попросил Минсельхоз исключить рыбу из перечня продукции, импорт которой запрещен с 2014 года в рамках с российскими антисанкциями.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
Собянин назвал ограничения в Москве беспрецедентными, но необходимыми
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспрецедентными ограничительные меры, введенные в городе в связи с распространением коронавируса.
Общество
Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина
Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Общество
В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Общество
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека
По последним сведениям, в мире новым коронавирусом заразились свыше 466 тыс. человек.
Общество
Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами
МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
В СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе
В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе.
Общество
В администрации Новокузнецка проходит обыск
26 марта стало известно о том, что сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя главы Новокузнецка Григория Вержицкого.
Армия и оружие
В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО
Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.