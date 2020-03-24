Энергетика

ТАССТАССЦена на нефть Brent превысила $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
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Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель на лондонской бирже ICE

РИА Новости02:16

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $27 за баррель

Росбалт02:59

Прогноз цены на нефть марки Brent на 25 марта. Версия букмекеров

Sport24.ru24 марта в 08:20

Цена нефти вернулась к рубежу в $30 за баррель

News.ruвчера в 19:01

Цена на нефть Brent превысила $30

ТАССвчера в 18:20

Цена на нефть марки Brent на торгах превысила $28 за баррель

Газета.Ru24 марта в 13:54

Цена нефти Brent поднималась выше $30

Коммерсантъвчера в 19:23
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Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Общество

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Происшествия

В Москве в медклинике произошел взрыв

В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Интерфакс 04:02
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Область 45 вчера в 10:10
Общество

В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус

Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
РБК 03:18
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru вчера в 06:15
Экономика

Уральские строители выдвинули условия для работы в период пандемии

Екатеринбургские строители подготовили пакет предложений, которые касаются поддержки отрасли в условиях пандемии коронавируса.
РБК Екатеринбург 04:41
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год

Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.
REGNUM 04:06
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Общество

Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:37
Экономика

Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу

Рыбный союз, в который входят ведущие переработчики рыбы, такие как "Русское море", "Меридиан", "Агама", попросил Минсельхоз исключить рыбу из перечня продукции, импорт которой запрещен с 2014 года в рамках с российскими антисанкциями.
Интерфакс 02:50
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество

Собянин назвал ограничения в Москве беспрецедентными, но необходимыми

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспрецедентными ограничительные меры, введенные в городе в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 04:17
Общество

Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Коммерсантъ 03:07
Общество

В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Татарстан-24 04:51
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Общество

Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ вчера в 03:13
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека

По последним сведениям, в мире новым коронавирусом заразились свыше 466 тыс. человек.
RuNews24.ru 04:08
Общество

Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами

МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Кубань 24 04:02
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

В СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе

В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе.
Москва 24 04:26
Общество

В администрации Новокузнецка проходит обыск

26 марта стало известно о том, что сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя главы Новокузнецка Григория Вержицкого.
Сибдепо 04:30
Армия и оружие

В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
РИА Новости 04:12
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