К 8:00 утра в понедельник, 23 марта, стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent составила $26,3, а марки WTI — $22,83. Рубль тоже падает: стоимость доллара достигла 80,80 рубля, а евро 86,80 рубля. С начала 2020 года цены на нефть упали почти в два раза.

Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель

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