Энергетика

Мойка78Мойка78Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель

К 8:00 утра в понедельник, 23 марта, стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent составила $26,3, а марки WTI — $22,83. Рубль тоже падает: стоимость доллара достигла 80,80 рубля, а евро 86,80 рубля. С начала 2020 года цены на нефть упали почти в два раза.
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Цена барреля нефти Brent превысила 30 долларов

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Цена на нефть Brent превысила $30

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В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
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После прохождения видеоидентификации клиенты смогут открыть финансовые продукты с пониженным уровнем риска: банковские счета и карты к ним, а также персонифицированные электронные кошельки.
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Глава России настоял на том, что в борьбе с коронавирусом должны быть приняты максимально эффективные и жесткие меры.
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Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
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Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
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Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

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Собянин призвал закрыть в выходную неделю парки и рестораны в Москве

В нерабочую неделю все рестораны и кафе в Москве должны быть закрыты.
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Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане

Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане, подозреваемый задержан.
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Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
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Глава РФ Владимир Путин согласился с идеей приравнять самозанятых россиян к другим бизнесменам в вопросах ограничений на их аресты по экономическим делам.
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