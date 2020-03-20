Энергетика
КоммерсантъЦена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
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Комментарии
Армия и оружие
Горячая нефть: повстанцы-хуситы близки к контролю углеводородов Йемена
Бросок к нефти Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией, новая военная победа повстанцев была достигнута за счет эффективного применения дронов и ракет.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Гаджеты
ASUS ROG Zephyrus G14 на Ryzen 7 4800HS оказался производительнее топового MacBook Pro 16
Напомним, что Zephyrus G14 является 14-дюймовым игровым ноутбуком среднего ценового сегмента, который сочетает в себе компактность и весьма производительное «железо».
Политика
Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов
РИА Новости не располагает официальными комментариями управления ФСБ по республике.
Общество
Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии
Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США
Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали на снимке сильно поправившуюся Татьяну Догилеву
Судя по всему, звезды снимаются в продолжении сериала «Обычная женщина». Во всяком случае именно на это намекнула актриса.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Экономика
МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса
Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен (Martin Mühleisen) предсказал, что экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 будут тяжелыми, однако их удастся преодолеть.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Футбол
ЦСКА выложил фото с Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий
Один из советов призывает отказаться от рукопожатий.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Футбол
Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом
Здоровье
В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом
Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Общество
Росавиация озвучила планы по вывозу россиян
Ростуризм прорабатывает вопросы спецрейсов из Марокко и Филиппин. Вывозные рейсы Azur air могут быть организованы уже 25 марта.
Культура
Новую серию «Простоквашино» за сутки посмотрели более полумиллиона раз
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Анна Семенович потеряла крупную сумму из-за коронавируса
У певицы был заключен рекламный контракт на крупную сумму. Но из-за коронавируса он оказался заморожен.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен
Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Общество