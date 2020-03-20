Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $30 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $30 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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с чего всё началось
На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили
 $30,12 в 9.57 мск, их цена выросла на 5,7%. Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила $30

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Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

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Lenta.ru 12:54
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Главврач рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке

Ни один из пациентов столичной больницы в Коммунарке, которых госпитализировали сюда с коронавирусом, в том числе находящиеся в реанимации, не используют искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) - их болезнь протекает относительно легко.
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Полное издание GTA IV вернулось в Steam

В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
ЭндлессГеймОвер 19 марта в 02:46
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«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
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Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

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Звезда мирового футбола Рональдиньо встречает 40-летие в тюрьме

Сегодня день рождения отмечает Рональдиньо – бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии, лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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В МЧС сообщили о крушении вертолета в Ненецком автономном округе

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Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
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В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
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В Уфе на трассе расстреляли автомобиль

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Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

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Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
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Власти Москвы увеличат число стационаров для пациентов с коронавирусом

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Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

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Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
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Велосипедист и консультант Федерации велоспорта США в вопросах антидопинга Джон Гливз дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России продуктами

Белоруссия готова помочь России продуктами, заявил Александр Лукашенко.
BFM.ru вчера в 13:10
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Представлен новый Apple MacBook Air

Компания Apple представила новый ноутбук MacBook Air, который среди прочего может похвастаться новой ножничной клавиатурой Magic Keyboard.
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Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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На складе завода в Подмосковье ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе завода в подмосковном Дмитрове, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

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Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
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