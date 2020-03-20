с чего всё началось

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $30 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $30 за баррель

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