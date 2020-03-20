Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $30 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $30 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили $30,12 в 9.57 мск, их цена выросла на 5,7%. Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель.Ведомостивчера в 03:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Комментарии
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Политика
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти
Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Здоровье
Главврач рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке
Ни один из пациентов столичной больницы в Коммунарке, которых госпитализировали сюда с коронавирусом, в том числе находящиеся в реанимации, не используют искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) - их болезнь протекает относительно легко.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Игры
Полное издание GTA IV вернулось в Steam
В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
Политика
«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США
Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
Наука
Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением
Футбол
Звезда мирового футбола Рональдиньо встречает 40-летие в тюрьме
Сегодня день рождения отмечает Рональдиньо – бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии, лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Происшествия
В Уфе на трассе расстреляли автомобиль
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Общество
Власти Москвы увеличат число стационаров для пациентов с коронавирусом
Ракова добавила, что для адаптации больничных помещений к работе с больными коронавирусом возле каждой койки должны быть установлены аппараты с медицинскими газами, чтобы у пациентов был доступ к кислороду.
Политика
Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен
Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Футбол
Федор Кудряшов: «Хотел бы сейчас оказаться в „Сочи“? Рад за тех, кто остался, но этот период для меня уже прошел»
Рад за «Сочи», за ребят, кто остался в команде.
Политика
Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область
В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
Спорт
Эксперт по антидопингу Федерации велоспорта США отстранён за допинг
Велосипедист и консультант Федерации велоспорта США в вопросах антидопинга Джон Гливз дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России продуктами
Белоруссия готова помочь России продуктами, заявил Александр Лукашенко.
Гаджеты
Представлен новый Apple MacBook Air
Компания Apple представила новый ноутбук MacBook Air, который среди прочего может похвастаться новой ножничной клавиатурой Magic Keyboard.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
На складе завода в Подмосковье ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе завода в подмосковном Дмитрове, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС
Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.