Коронавирус
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $34 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Оценить171
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Общество
От коронавируса умер известный физик-лазерщик Казарян
В больнице в Коммунарке скончался известный физик, профессор Мишик Казарян.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Общество
Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт
Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Общество
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
На Украине от коронавируса скончалась представительница ВСУ
Ивано-Франковск, Украина, 7 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Военнослужащая одной из воинских частей Ивано-Франковской области Украины скончалась от последствий коронавируса.
Общество
О вылечившихся от коронавируса брянцах сообщил губернатор Богомаз
Сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз вышел в эфир телеканала «Россия 24». Он рассказал о протекании коронавируса в регионе.
Общество
В Свердловской области подтверждено четыре новых случая коронавируса
Всего в регионе 44 случая В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Футбол
Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить
По словам Юрана, есть клубы, в которых футболисты получают по 200 тыс. рублей в месяц.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Происшествия
В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона.
Здоровье
Во Владимирской области подтверждено 7 новых случаев коронавируса
За последние сутки во Владимирской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Единый госэкзамен в России решили не отменять
Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса.
Общество
В Приморье отложили введение системы смс-пропусков
В Приморском крае отложили внедрение электронной системы пропусков, введение которой анонсировали 6 апреля.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Гаджеты
У Samsung может появиться смартфон с дисплеем, загнутым на все четыре грани
Компания Samsung размышляет над новым смартфоном, который получит уникальный дисплей, загибающийся на все стороны.
Экономика
В России могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул
Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что правительство может повысить максимальный размер ипотеки в ряде регионов для оформления кредитных каникул.
Экономика
Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Общество
В России за сутки выявили 1154 новых случая коронавируса
В России на утро 7 апреля зарегистрировано 1154 новых случая коронавирусной инфекции в 43 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Здоровье
Первыми на иммунитет к коронавирусу проверят людей из группы риска
Викулов объяснил, что это необходимо для разработки более эффективных методов лечения.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Интернет
WhatsApp вводит новые ограничения для пересылки сообщений
WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19.