Энергетика
ПРАЙМЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить262
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Камчатке скончались ещё два пациента с коронавирусом
Петропавловск-Камчатский, 21 мая 2020, 07:01 — REGNUM Два случая смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы 21 мая 2020 года на Камчатке.
REGNUM 00:01
Гаджеты
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II выпустили в Японии
Megaobzor.com 19 мая в 08:42
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru вчера в 20:15
Транспорт
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Здоровье
Полевой обсервационный лагерь развернули в Красноярском крае
Военные развернули полевой обсервационный лагерь на одну тысячу койко-мест в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.
ФАН вчера в 01:19
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс вчера в 15:04
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском вчера в 08:32
Здоровье
5 самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог
По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность для сосудов и сердца представляет сахар, в том числе сладости и выпечка.
Волгоградская правда 00:27
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг
По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 19:45
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings 19 мая в 13:32
Авто
Volvo ограничил максимальную скорость своих автомобилей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, теперь машины Volvo не смогут развивать скорость больше 180 км/ч.
Новые автомобили вчера в 12:11
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Вести.Ru вчера в 22:01
Происшествия
Глава администрации Азова арестован по делу о превышении полномочий
Коммерсантъ вчера в 18:27
Армия и оружие
Корабль-носитель «Калибров» «Павловск» заложат летом 2020 года
В интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц сообщил о планируемой закладке летом 2020 года четвертого по счету малого ракетного корабля (МРК) «Павловск» проекта 22800 для ТОФ, который будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр».
Военное дело вчера в 01:32
Политика
«Коммерсантъ» узнал, когда Минобороны считает возможным провести парад Победы
Министерство обороны считает, что парад Победы, отмененный 9 мая из-за пандемии коронавируса, можно будет провести не раньше сентября, передает Коммерсантъ со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.
Znak.com вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как она выглядела в 15 лет
На фото, которыми поделилась 33-летняя Хантингтон-Уайтли, она выглядит совсем не такой, какой стала теперь.
7Дней.ру 00:00
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
В Мосгорсуд подан иск с требованием заблокировать YouTube в России
Иск с требованием заблокировать YouTube в России подала в Мосгорсуд компания Ontarget, предоставляющая услуги по подбору персонала, сообщило издание Коммерсант 20 мая на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 09:25
Армия и оружие
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем
СМИ опубликовали видео полета Ту-22М3 Воздушно-космических сил России над нейтральными водами Черного моря.
Аргументы недели вчера в 04:29
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
Экономика
Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:32
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45