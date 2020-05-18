Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля

Происшествия На Камчатке скончались ещё два пациента с коронавирусом Петропавловск-Камчатский, 21 мая 2020, 07:01 — REGNUM Два случая смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы 21 мая 2020 года на Камчатке. 3

Политика США заблокировали проект заявления России по Венесуэле Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. 241

Транспорт Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ». 2

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 930

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Здоровье Полевой обсервационный лагерь развернули в Красноярском крае Военные развернули полевой обсервационный лагерь на одну тысячу койко-мест в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

Общество Мясников развеял новые слухи о медицинских масках Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора. 346

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони. 21

Здоровье 5 самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность для сосудов и сердца представляет сахар, в том числе сладости и выпечка. 16

Общество Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Спорт Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника. 1

Авто Volvo ограничил максимальную скорость своих автомобилей Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, теперь машины Volvo не смогут развивать скорость больше 180 км/ч.

Армия и оружие Корабль-носитель «Калибров» «Павловск» заложат летом 2020 года В интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц сообщил о планируемой закладке летом 2020 года четвертого по счету малого ракетного корабля (МРК) «Павловск» проекта 22800 для ТОФ, который будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр». 2

Политика «Коммерсантъ» узнал, когда Минобороны считает возможным провести парад Победы Министерство обороны считает, что парад Победы, отмененный 9 мая из-за пандемии коронавируса, можно будет провести не раньше сентября, передает Коммерсантъ со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 990

Общество В Мосгорсуд подан иск с требованием заблокировать YouTube в России Иск с требованием заблокировать YouTube в России подала в Мосгорсуд компания Ontarget, предоставляющая услуги по подбору персонала, сообщило издание Коммерсант 20 мая на своем сайте. 1,6K

Экономика Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства. 7

Общество Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте. 238