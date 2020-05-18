Энергетика
МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33
Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Комментарии
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Lenta.ru вчера в 17:51
Религия
Сегодня Церковь вспоминает любимого ученика Христа
В церковном календаре – день памяти апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа.
Саратов 24 01:33
Экономика
Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ
По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 19 мая в 07:54
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву
Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 22:51
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Происшествия
В Бурятии усилили охрану обсерваторов после нападения на медработников
REGNUM вчера в 22:14
Футбол
Борис Колесников: Дорогие друзья! Ровно 11 лет
Ровно 11 лет назад произошло одно из наиболее значимых событий в истории современного украинского спорта.
Голос Правды вчера в 03:11
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Москве и области
С 23:00 часов 20 мая и до конца дня 21 мая в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах мокрый снег.
РБК вчера в 17:35
Армия и оружие
Около 15 новых боевых кораблей войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году
Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВМФ России.
RT на русском вчера в 20:59
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Общество
В России предложили освободить многодетные семьи от налога на имущество
Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова выступила с инициативной об освобождении многодетных семей от налога на имущество за 2019 год.
Lenta.ru 01:44
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Авто
Водители и программисты могут за год накопить на бюджетный автомобиль
Эксперты провели исследование, в котором решили установить, сколько времени потребуется россиянам той или иной профессии, чтобы накопить на бюджетный автомобиль.
Car.ru вчера в 13:27
Общество
Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.
РБК 00:00
Автоспорт
Daimler настаивает на контракте «Мерседеса» с Феттелем. Вольф и Хэмилтон – против
Чемпионат вчера в 05:12
Происшествия
Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество
Виктор Томенко попросил предпринимателей не провоцировать людей
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к предпринимателям и руководителям различных организаций, учреждений, заведений и магазинов с просьбой не провоцировать людей.
Алтайская правда вчера в 23:49
Экономика
Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года
Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17