Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель впервые с 12 апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $34 за баррель

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