Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $36 за баррель
Цена нефти Brent увеличилась на 4,3%, достигнув $36,14 за баррель, пишет ТАСС. Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
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Аналитик Дроздов объяснил рекордный рост цен на мировом рынке нефти
Политическая Экспертиза18 мая в 12:02
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Комментарии
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
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Патрушев назвал основные нарушения в реализации нацпроектов
Основные нарушения в реализации нацпроектов связаны с коррупцией, подделкой отчетности и организацией госзакупок.
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В ЛНР привели вооруженные силы в полную боевую готовность
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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
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На протяжении нескольких последних дней Хабиб находится на связи с президентом России Владимиром Путиным.
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Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
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Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
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Игорь Руденя посетил предприятие «Метавр» под Тверью
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Новая Call of Duty может получить название Black Ops Cold War
По данным инсайдера, игра может получить название Call of Duty: Black Ops Cold War.
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Политика
Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана
Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики.
Известия 10:02
Кино
Актер Момоа сделал резкое заявление про «Лигу справедливости» Снайдера
С требованием к кинокомпаниям Warner Bros. и DC опубликовать фильм «Лига справедливости» в постановке режиссера Зака Снайдера обратился актер Джейсон Момоа 19 мая в микроблоге Twitter Fandom.
ИА Красная Весна 08:16
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Происшествия
США задержали помогавших экс-главе Nissan Гону бежать из Японии
Власти США задержали двух человек, которые помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону бежать из Японии, передает Reuters со ссылкой на материалы суда в Вустере (штат Массачусетс).
Rambler News Service 09:35
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Происшествия
Белгородский парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
Вчера, 18 мая, на брифинге в Департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что в поселке Ракитное инфицированный коронавирусом парикмахер заразил 23 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:16
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Общество
Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале
Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
Авто
Kia рассказала о новинках для России
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на Autonews.ru, в планах на ближайшие семь месяцев значатся базовые версии KIA Seltos, купе-кроссовер XCeed, а также новые поколения кроссовера Sorento и внедорожника Mohave.
Автоновости дня 05:04
Фигурное катание
Загитова получила водительское удостоверение
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На берегу Вятки найдены пробирки с кровью и медицинские отходы
На берегу реки Вятки валялись использованные пробирки из-под крови, мочи и кала, перчатки и различные средства защиты.
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Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
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После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
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20 мая начали принимать заявления на ежемесячную выплату детям 3-7 лет
Право на денежную поддержку имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года — 10573 рублей.
Рыбинский дневник 06:59
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
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Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
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