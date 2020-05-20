Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent превысила $36 за баррель

Цена нефти Brent увеличилась на 4,3%, достигнув $36,14 за баррель, пишет ТАСС. Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
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Цена нефти Brent перевалила за $36

News.ru10:11

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Газета.Ru10:10

Цена на нефть Brent поднялась выше $36 впервые с 9 апреля

РБК09:54

Цена нефти Brent превысила $36

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Мировые цены на нефть растут

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Политическая Экспертиза18 мая в 12:02
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Патрушев назвал основные нарушения в реализации нацпроектов

Основные нарушения в реализации нацпроектов связаны с коррупцией, подделкой отчетности и организацией госзакупок.
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В ЛНР привели вооруженные силы в полную боевую готовность

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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
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Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение

На протяжении нескольких последних дней Хабиб находится на связи с президентом России Владимиром Путиным.
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Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

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Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
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Игорь Руденя посетил предприятие «Метавр» под Тверью

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Новая Call of Duty может получить название Black Ops Cold War

По данным инсайдера, игра может получить название Call of Duty: Black Ops Cold War.
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Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана

Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики.
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Кино

Актер Момоа сделал резкое заявление про «Лигу справедливости» Снайдера

С требованием к кинокомпаниям Warner Bros. и DC опубликовать фильм «Лига справедливости» в постановке режиссера Зака Снайдера обратился актер Джейсон Момоа 19 мая в микроблоге Twitter Fandom.
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В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
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Происшествия

США задержали помогавших экс-главе Nissan Гону бежать из Японии

Власти США задержали двух человек, которые помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону бежать из Японии, передает Reuters со ссылкой на материалы суда в Вустере (штат Массачусетс).
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Газета.Ru вчера в 17:24
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Белгородский парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

Вчера, 18 мая, на брифинге в Департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что в поселке Ракитное инфицированный коронавирусом парикмахер заразил 23 человека.
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
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Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
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Общество

Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале

Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
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Авто

Kia рассказала о новинках для России

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на Autonews.ru, в планах на ближайшие семь месяцев значатся базовые версии KIA Seltos, купе-кроссовер XCeed, а также новые поколения кроссовера Sorento и внедорожника Mohave.
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На берегу Вятки найдены пробирки с кровью и медицинские отходы

На берегу реки Вятки валялись использованные пробирки из-под крови, мочи и кала, перчатки и различные средства защиты.
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Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома

В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
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После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
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20 мая начали принимать заявления на ежемесячную выплату детям 3-7 лет

Право на денежную поддержку имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года — 10573 рублей.
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Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

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Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
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В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

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